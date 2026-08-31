Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca 2026 r. na terenie Stawów Stefańskiego w Łodzi. 15-letni obywatel Ukrainy wypoczywał nad wodą, gdy doszło do słownej utarczki pomiędzy dwoma grupami przebywających tam osób.

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Pobicie 15-latka z Ukrainy w Łodzi

Z ustaleń śledczych wynika, że gdy nastolatek oddalił się od grupy i podszedł do drzewa po swoje rzeczy osobiste, został zaatakowany przez nieznanych mu wcześniej młodych mężczyzn. Napastnicy wyzwali i pobili chłopca. Jak podkreśla podkom. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, nastolatek został zaatakowany bez powodu, „tylko dlatego, że był innej narodowości”. Sprawcy bezpośrednio po zdarzeniu uciekli z miejsca napaści. Świadkowie zdarzenia natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe.

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Łódzka policja zatrzymała podejrzanych o pobicie

Sprawą zajęła się łódzka policja. Szczegółowa analiza materiału dowodowego doprowadziła do ustalenia tożsamości podejrzanych. Obaj są obywatelami Polski.

Pierwszy z mężczyzn, 17-latek, został zatrzymany późnym wieczorem 20 sierpnia 2026 r. przez kryminalnych z VII Komisariatu Policji. Jak relacjonuje policja, mężczyzna był zaskoczony widokiem funkcjonariuszy. Przyznał się do udziału w zdarzeniu, zaznaczając jednocześnie, że szczegółowe wyjaśnienia złoży przed prokuratorem.

Podejrzani usłyszeli zarzut pobicia na tle narodowościowym Foto: Policja Łódzka

Drugiego z podejrzanych, 24-latka, zatrzymali 28 sierpnia 2026 r. funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Zarzuty na tle narodowościowym

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia na tle narodowościowym, a ich zachowanie zakwalifikowano jako występek chuligański. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W przypadku starszego z zatrzymanych wymiar kary może być surowszy z uwagi na fakt, iż 24-latek działał w warunkach recydywy.