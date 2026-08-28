Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego rolnikom dotkniętym znacznym wzrostem cen nawozów i oleju napędowego, spowodowanym kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r.

Czytaj więcej

Nowe dopłaty dla rolników coraz bliżej. Wiadomo, kto i ile może dostać
Rolnictwo
Nawet 500 zł na hektar i dopłata do paliwa. Rząd szykuje wsparcie dla rolników

Jak wskazano w założeniach projektu przygotowanego przez resort rolnictwa, „wsparcie na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych będzie rekompensować dodatkowe koszty poniesione przez rolników na zakup nawozów w porównaniu z okresem przed wybuchem konfliktu”.

Dopłaty do nawozów dla rolników. Do 500 zł na hektar

MRiRW poinformowało w założeniach, że zgodnie z projektem dopłatą będą mogły zostać objęte udokumentowane fakturami wydatki poniesione od 1 marca do 15 sierpnia 2026 r. Maksymalna wysokość wsparcia wyniesie do 500 zł na 1 ha użytków rolnych, a pomocą będzie mogła zostać objęta powierzchnia do 300 ha.

Czytaj więcej

Nawozy dostaną silne wsparcie. Wracają walki, wraca obawa o inflację i drogą żywność
Rolnictwo
Nawozy dostaną silne wsparcie. Wracają walki, wraca obawa o inflację i drogą żywność

Z kolei dodatkowe dofinansowanie zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej „będzie rekompensować dodatkowe koszty poniesione przez rolników na zakup oleju napędowego w porównaniu z okresem przed wybuchem konfliktu”.

Projekt przewiduje, że dopłatą będą mogły zostać objęte udokumentowane fakturami wydatki poniesione od 1 marca do 31 sierpnia 2026 r. Wysokość dodatkowego wsparcia ma wynieść 0,52 zł na 1 litr oleju napędowego. Obecnie zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1,48 zł za litr.

Dodatkowe dopłaty do paliwa rolniczego w 2026 roku

„W przypadku wsparcia na dofinansowanie zakupu oleju napędowego pomoc będzie kierowana do producentów rolnych, którzy w 2026 r. uzyskali decyzję o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” – przekazano w założeniach.

Podstawą do obliczenia pomocy na dofinansowanie zakupu oleju napędowego będzie ilość zakupionego oleju napędowego potwierdzona fakturami oraz limit zwrotu podatku akcyzowego na 2026 r.

Czytaj więcej

Prace w polu w okolicy Rokietnicy
Rolnictwo
Ponad 40 mld euro dla Polski. Bruksela przedstawia ofertę dla rolników

MRiRW poinformowało, że rozporządzenie zapewni stosowanie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z 27 lipca 2026 r. w sprawie udzielenia nadzwyczajnego wsparcia finansowego rolnikom dotkniętym problemami wpływającymi na rentowność ekonomiczną, wynikającymi z kryzysu na Bliskim Wschodzie.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na III kwartał 2026 r.