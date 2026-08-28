Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego rolnikom dotkniętym znacznym wzrostem cen nawozów i oleju napędowego, spowodowanym kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r.

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Jak wskazano w założeniach projektu przygotowanego przez resort rolnictwa, „wsparcie na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych będzie rekompensować dodatkowe koszty poniesione przez rolników na zakup nawozów w porównaniu z okresem przed wybuchem konfliktu”.

Dopłaty do nawozów dla rolników. Do 500 zł na hektar

MRiRW poinformowało w założeniach, że zgodnie z projektem dopłatą będą mogły zostać objęte udokumentowane fakturami wydatki poniesione od 1 marca do 15 sierpnia 2026 r. Maksymalna wysokość wsparcia wyniesie do 500 zł na 1 ha użytków rolnych, a pomocą będzie mogła zostać objęta powierzchnia do 300 ha.

Z kolei dodatkowe dofinansowanie zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej „będzie rekompensować dodatkowe koszty poniesione przez rolników na zakup oleju napędowego w porównaniu z okresem przed wybuchem konfliktu”.

Projekt przewiduje, że dopłatą będą mogły zostać objęte udokumentowane fakturami wydatki poniesione od 1 marca do 31 sierpnia 2026 r. Wysokość dodatkowego wsparcia ma wynieść 0,52 zł na 1 litr oleju napędowego. Obecnie zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1,48 zł za litr.

Dodatkowe dopłaty do paliwa rolniczego w 2026 roku

„W przypadku wsparcia na dofinansowanie zakupu oleju napędowego pomoc będzie kierowana do producentów rolnych, którzy w 2026 r. uzyskali decyzję o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” – przekazano w założeniach.

Podstawą do obliczenia pomocy na dofinansowanie zakupu oleju napędowego będzie ilość zakupionego oleju napędowego potwierdzona fakturami oraz limit zwrotu podatku akcyzowego na 2026 r.

MRiRW poinformowało, że rozporządzenie zapewni stosowanie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z 27 lipca 2026 r. w sprawie udzielenia nadzwyczajnego wsparcia finansowego rolnikom dotkniętym problemami wpływającymi na rentowność ekonomiczną, wynikającymi z kryzysu na Bliskim Wschodzie.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na III kwartał 2026 r.