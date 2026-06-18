Hansen spotka się w Polsce m.in. z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim oraz ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Wystąpi również w Sejmie.

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KE naciska na zniesienie embarga na ukraińską żywność

– Komisja Europejska jest w stałym kontakcie z władzami Polski, Słowacji i Węgier w tej sprawie, ponieważ ograniczenia importowe oczywiście stoją w sprzeczności z pogłębioną i kompleksową umową o wolnym handlu, którą zawarliśmy z Ukrainą – podkreślił w wywiadzie dla PAP komisarz rolnictwa.

– Będziemy kontynuować dialog (z ministrami polskiego rządu – PAP), ale przypomnę im również, że w ramach umowy o wolnym handlu mamy bardzo konkretne bezpieczniki, które zabezpieczają interes polskich rolników – powiedział Hansen. W jego ocenie „nawet jeśli te ograniczenia politycznie mają sens, to ekonomicznie nie”, a dostępne dane wyraźnie przeczą konieczności ich utrzymywania.

Jak podkreślił, nie będzie spekulować na temat żadnych kroków, jakie KE może podjąć, jeśli Polska będzie utrzymywać embargo na import ukraińskich produktów. Nie chciał też powiedzieć, czy i ewentualnie kiedy KE może się zdecydować na wszczęcie procedury o naruszenie prawa UE.

- Nie powinniśmy zapominać, że istnieje nie tylko import, ale także eksport – zwrócił uwagę. - W Polsce odwiedzę chociażby Podlasie, które ma bardzo silne mleczarstwo. Tymczasem w ramach umowy z Ukrainą zliberalizowaliśmy eksport mleka w proszku, a także mleka fermentowanego, więc istnieje również ogromny potencjał zbytu dla polskich produktów – zaznaczył.

Przyznał, że po zliberalizowaniu handlu z Ukrainą po rosyjskiej napaści w 2022 r. w krajach sąsiednich, takich jak Polska, ale także Bułgaria i Rumunia, wystąpiły zakłócenia. -Zostały one jednak rozwiązane dzięki głębokiej i kompleksowej umowie o wolnym handlu (obowiązuje od listopada 2025 r.), która obecnie przewiduje znacznie niższe kontyngenty – dowodził Hansen.

Jak zaznaczył, ograniczenia importowe zagrażają funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. - Polacy nie zjedzą całej żywności, którą produkują, jest więc eksport i import. Sprawny rynek wewnętrzny jest siłą Unii – powiedział Hansen.

Zadeklarował, że KE będzie kontynuować dialog z Polską na temat embarga.

Polscy rolnicy dostaną więcej pieniędzy z budżetu UE

Polscy rolnicy dostaną co najmniej 33,6 mld euro z nowego budżetu UE na lata 2028-2034, co oznacza wzrost w stosunku do obecnej wspólnej polityki rolnej dla Polski – powiedział PAP komisarz rolnictwa Christophe Hansen. Jak podkreślił, Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną więcej.

-Polska ma 31,2 mld euro w obecnej wspólnej polityce rolnej, a w przyszłości będzie to co najmniej 33,6 mld euro. Będzie więc więcej pieniędzy i myślę, że to jest dobra wiadomość – podkreślił komisarz rolnictwa, który w czwartek i piątek złoży wizytę w Polsce.

Jak powiedział, wzrost dla Polski i innych 15 krajów wynika z wyrównywania dopłat dla rolników w nowej perspektywie budżetowej. Jak poinformował Hansen, 11 państw otrzyma z kolei mniejsze pieniądze na rolnictwo niż w obecnej „siedmiolatce”.

Różnica w poziomach dopłat dla rolników pomiędzy krajami tzw. starej i nowej Unii utrzymuje się od czasu rozszerzenia Wspólnoty. O jej zniesienie państwa naszego regionu zabiegają w każdych negocjacjach budżetowych.

Komisarz rolnictwa dodał, że wraz z funduszami, które trafią do rolników niebezpośrednio, np. w formie dofinansowania szkół rolnych, pieniądze dla Polski przekroczą 40 mld euro w przyszłej perspektywie budżetowej.

Odnosząc się do postulowanych przez m.in. Niemcy cięć w funduszach na rolnictwo, Hansen zauważył, że Irlandia, której kolejna prezydencja ma przygotować nowy kompromis uwzględniający głosy stolic, jest wielką sojuszniczką, jeśli chodzi o utrzymanie wspólnej polityki rolnej i jej siły.

– W obecnej sytuacji geopolitycznej, w której znajdujemy się pod dużą presją związaną chociażby z cenami nawozów, zmniejszenie budżetu dodatkowo by nas osłabiło – zaznaczył komisarz.

- Mówiąc o bezpieczeństwie i pomijając bezpieczeństwo żywnościowe, zabezpieczamy zaledwie połowę pola bitwy – dowodził. Jak zauważył Hansen, nawozy także są wykorzystywane w geopolityce, a one są głównym elementem produkcji żywności. - To skłania mnie do myślenia, że powinniśmy wręcz wzmocnić wsparcie dla naszych rolników, a nie je osłabiać – podkreślił.

Hansen bronił nowej struktury budżetu UE, w ramach której wspólna polityka rolna zostanie połączona z funduszami na rozwój regionów w ramach jednego krajowego i regionalnego planu partnerstwa. - Pieniądze dla rolników zostały odgrodzone (tzw. ring-fencing), co oznacza, że kwoty, o których mówimy, będą w pełni zabezpieczone – powiedział.

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Jak dodał, likwidacja dwóch filarów (dopłat bezpośrednich i środków na rozwój obszarów wiejskich) pozwoli ujednolicić WPR pomiędzy państwami członkowskimi. – Wielu rolników, a także urzędników w administracji publicznej, mocno trzymało się struktury dwufilarowej. Doprowadziła ona jednak do wielu rozbieżności w Unii, ponieważ państwa członkowskie zdecydowały się na nadmierne przeznaczanie środków na pierwszy bądź drugi filar – podkreślił komisarz, dodając, że w nowej perspektywie finansowej te różnice zostaną złagodzone.

Hansen zwrócił uwagę, że w nowej wspólnej polityce rolnej dwukrotnie zwiększy się wsparcie dla młodych farmerów. Ma to zapobiec odpływowi młodych ludzi ze wsi. Obecnie mniej niż 12 proc. rolników w UE ma poniżej 40 lat.

-Najlepszy wynik osiąga Austria, ale Polska również jest bardzo silna. 21 proc. gospodarzy ma poniżej 40 lat, a średnia wieku wynosi około 50 lat – zwrócił uwagę. Komisarz rolnictwa podczas wizyty w Polsce będzie chciał się dowiedzieć, jak to jest, że młodzi ludzie w Polsce chcą zostać na wsi.

Nawozy drożeją, Komisja Europejska szykuje wsparcie

Jak dodał, w obliczu wysokich cen nawozów Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe wsparcie bez czekania na nowy budżet. - Wojna na Bliskim Wschodzie przerwała nie tylko dostawy energii, ale także nawozów, co doprowadziło do wzrostu ich cen o 70 proc. od 2024 roku – zaznaczył komisarz rolnictwa. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza dla rolników produkujących zboża lub inne rośliny uprawne, dla których koszty nawożenia stanowią około jednej trzeciej wszystkich nakładów. – Wzrost cen o 70 proc. sprawia, że produkcja staje się nieopłacalna – zauważył.

Według Hansena zaproponowany przez KE pakiet wsparcia dla rolników, w związku z sytuacją na rynku nawozów, w wysokości 540 mln euro może zostać uzupełniony przez same państwa członkowskie wsparciem do 200 proc.; łącznie jest więc mowa o kwocie 1,6 mld euro.