To druga, w ostatnim czasie próba zorganizowania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poprzednie posiedzenie zostało zerwane przez Bogdana Święczkowskiego, prezesa tej instytucji, z powodu obecności na sali „osób nieuprawnionych”. Chodzi o czworo sędziów, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego w celu złożenia ślubowania i zrobili to w Sejmie.

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We wtorek zamierzali ponownie wziąć udział w zgromadzeniu, jednak tylko dwoje z nich: Anna Korwin-Piotrowska oraz Maciej Taborowski zostali wpuszczeni do budynku. Z przekazanych informacji wynika, że nie będą mogli oni wziąć pełnoprawnego udziału w obradach, lecz uczestniczyć jedynie w „charakterze gości”. Natomiast Krystianowi Markiewiczowi oraz Marcinowi Dziurdzie, według relacji tych ostatnich, Zofia Hoffman, dyrektor kancelarii TK wraz z przedstawicielem straży TK oraz innym urzędnikiem uniemożliwiła wejście do budynku TK.

– W tej sytuacji nie pozostało nam nic innego, tylko zawiadomić policję – mówi sędzia Krystian Markiewicz.

Policja spisała osoby odpowiedzialne za zajście, ale póki co sędziowie, którzy wezwali służby, nadal nie weszli do budynku przy al. Szucha. Nie wiadomo, czy w obecnej sytuacji uda się przeprowadzić zgromadzenie, tj. czy zbierze się wymagane w tym celu kworum.

We wtorek trzech byłych prezesów TK: Marek Safjan, Jerzy Stępień, Andrzej Zoll wydało oświadczenie wskazując, że przedłużający się kryzys związany z Trybunałem Konstytucyjnym obniża autorytet naszego kraju i może być ukazywany jako dowód nieefektywności funkcjonowania instytucji państwa prawa.