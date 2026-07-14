Kilkumiesięczne oczekiwanie na nominację dwustu „bezrobotnych byłych aplikantów” to kilka tysięcy nieosądzonych w tym czasie spraw - mówi sędzia Hubert Dudkiewicz.
Można powiedzieć, że egzamin sędziowski jest jednym z najtrudniejszych egzaminów zawodowych w Polsce, zaś bezdyskusyjnie stanowi on najtrudniejszy egzamin prawniczy. Aplikanci przygotowują się do niego w zasadzie przez cały okres trzyletniej aplikacji sędziowskiej. W zasadzie każdą wolną chwilę w ostatnim roku poświęcają na indywidualną naukę. Podchodząc do egzaminu, trzeba bowiem orientować się w każdym możliwym zagadnieniu prawnym z niemal wszystkich istniejących dziedzin.
Bez wątpienia to, co odróżnia egzamin sędziowski od innych egzaminów prawniczych, na przykład adwokackiego czy radcowskiego, to część ustna. Aplikanci sędziowscy, podobnie do kolegów z innych aplikacji, podchodzą najpierw do części pisemnej, gdzie w ciągu dwóch dni, bazując na spreparowanych aktach sprawy karnej oraz cywilnej, przygotowują projekty orzeczeń sądowych z uzasadnieniem. Po pozytywnym przejściu tej części egzaminu muszą jednak przystąpić jeszcze do najtrudniejszej jego części, gdzie w ciągu jednego dnia, przez kilka (niekiedy cztery, pięć) godzin bez ustanku udzielają odpowiedzi na pytania zadawane kolejno przez każdego z siedmiu członków komisji egzaminacyjnej, odpytujących ich z konkretnej dziedziny prawa.
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Oczywiście, że nie. Konieczność długotrwałego oczekiwania na wręczenie nominacji asesorskiej, pomimo naszych corocznych apeli o jej przyspieszenie, stała się już niechlubną tradycją. Opóźnienia ze strony prezydenta tłumaczone są zwykle jego kalendarzem, innymi obowiązkami. W przeciwieństwie jednak do obowiązków nagłych, jak wyjazd na niespodziewany szczyt czy konieczność zwołania rady gabinetowej w obliczu niedającego się przewidzieć kryzysu, wręczenie nominacji asesorskich można zaplanować wcześniej, skoro termin egzaminu i ogłoszenia jego wyników jest w dużym przybliżeniu przewidywalny. Tym bardziej, że pozostałe organy i instytucje, biorące udział w całym procesie, jak KSSiP, następnie Krajowa Rada Sądownictwa, a później Prezes Rady Ministrów, starają się zwykle zakończyć swoje, poprzedzające nominację, etapy procedury w najkrótszym możliwym terminie. Jakby tego było mało, w tym roku dochodzi jeszcze problem związany ze sporem politycznym wokół tego, czy nominacje asesorskie, jako niewymienione w konstytucji wśród prezydenckich prerogatyw, wymagają, jak uznawano do tej pory, czy jednak nie wymagają kontrasygnaty premiera.
By czas oczekiwania na nominację asesorską obrócić w nieco podnoszący aplikantów na duchu żart, w naszym środowisku ukuło się pojęcie „bezrobotnego byłego aplikanta”, jako osoby, która ukończyła aplikację, zdała egzamin sędziowski, wybrała już etat w miejscu, w którym obejmie urząd, a w wielu wypadkach wynajęła już mieszkanie i przeniosła się nierzadko o kilkaset kilometrów z całą rodziną, by teraz, oczekując na ruch prezydenta, przez kilka miesięcy nie móc podjąć pracy i pozostawać na utrzymaniu małżonka lub rodziców. Osoby takie rzeczywiście zawieszone są w próżni – nie znając daty nominacji, nie mogą podjąć żadnej pracy, z której nie mogłyby z dnia na dzień zrezygnować, a jednocześnie nie otrzymują już stypendium, z którego żyły w czasie aplikacji. Jedyne, co mogą zrobić, to zarejestrować się w urzędzie pracy celem uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego i dalej czekać.
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Kilkumiesięczne oczekiwanie na nominację dwustu „bezrobotnych byłych aplikantów” to kilka tysięcy nieosądzonych w tym czasie spraw. Jest to tym bardziej widoczne w obliczu kryzysu politycznego wokół wymiaru sprawiedliwości, którego rezultatem jest brak nowych konkursów na stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych od końca 2023 r. Na asesorów czekają prezesi sądów, koledzy z wydziału, sekretariaty, ale przede wszystkim obywatele, którzy potrzebują nierzadko pilnej pomocy w rozstrzygnięciu ich spraw. Tymczasem osoby, które mogłyby się nimi zająć, wiszą w ustrojowym limbo. W sytuacji, gdy w czasach trwającego od kilku lat kryzysu asesorzy stanowią jedyny dopływ świeżej krwi w sądownictwie, opieszałość ze strony prezydenta przywołuje mi na myśl górnika, który, patrząc na walący się strop kopalni, zastanawia się, co zrobić z jedynym trzymanym w rękach stemplem.
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Szkolenie w KSSiP jest niewątpliwie najefektywniejszym modelem szkolenia aplikantów w kraju. Jak każdy model wymaga jednak od czasu do czasu poprawek i modyfikacji. W ocenie mojego stowarzyszenia w toku aplikacji, która świetnie przygotowuje do pracy sędziego pod kątem merytoryki, brakuje przede wszystkim zajęć z umiejętności miękkich, komunikacji na sali sądowej, radzenia sobie ze stresem. W efekcie asesorzy są gorzej przygotowani do pracy sędziego od tej właśnie strony i radzą sobie z problemami pozamerytorycznymi z różnym skutkiem, w zależności od własnych predyspozycji.
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