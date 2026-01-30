Od asystenta do sędziego. Jest projekt zmian w dostępie do kariery sędziowskiej

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, pojawiły się konkretne pomysły, aby przywrócić asystentom możliwość powrotu do pozaaplikacyjnej ścieżki dostępu do zawodu sędziego. Projekt w tej sprawie wraz z obszernym uzasadnieniem przygotował zespół asystentów sędziów ze związku zawodowego KNSZZ „Ad Rem”.

Głównym jego założeniem jest umożliwienie dwóm dodatkowym grupom ubiegania się o stanowisko sędziego bez odbywania aplikacji. Mowa o asystentach sędziów z co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy i zdanym egzaminem adwokackim, radcowskim lub notarialnym, a także o asystentach sędziów z co najmniej siedmioletnim stażem i stopniem naukowym doktora nauk prawnych.

– Asystenci sędziów, którzy złożyli egzamin zawodowy, posiadają już potwierdzenie zdolności do praktycznego stosowania prawa w standardzie państwowego egzaminu końcowego, właściwego dla zawodów zaufania publicznego. Dziesięcioletni, nieprzerwany staż asystencki dopełnia ten profil o wiedzę warsztatową, nabywaną w ramach codziennej praktyki orzeczniczej – przygotowywania projektów orzeczeń, analiz akt i współpracy z sędzią. Z kolei asystenci sędziów posiadający stopień naukowy doktora nauk prawnych łączą kompetencje akademickie – samodzielne prowadzenie badań, konstruowanie i obronę koncepcji prawnych, rozwiązywanie problemów systemowych – z kilkuletnim, bezpośrednim doświadczeniem orzeczniczym – przekonują związkowcy w uzasadnieniu projektu.

Proponowane przepisy precyzują też sposób udokumentowania dorobku i oceny kwalifikacji asystentów ubiegających się o stanowisko sędziego. Zmiany obejmują chociażby obowiązek przedstawienia wykazu sporządzonych projektów orzeczeń i uzasadnień, i standaryzują kryteria oceny kandydatów opierając ją na losowo wybranej próbie co najmniej pięćdziesięciu projektów z wykazu, uzupełnionej o okresowe oceny pracy oraz opinie przełożonych.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Urszula Łobodzińska, przewodnicząca MOZ KNSZZ „Ad Rem” Oddział Asystentów Sędziów Od dwóch lat Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiada na postulaty asystentów sędziów. Przynosimy zatem do resortu gotowy projekt nowelizacji, który uatrakcyjni zawód asystenta sędziego, nakłoni doświadczoną kadrę do pozostania w wymiarze sprawiedliwości, a młodych ludzi zachęci do podjęcia pracy w sądzie. Nie ma podstaw do tego, żeby najlepsi asystenci sędziów z dużym doświadczeniem mieli zamkniętą pozaaplikacyjną ścieżkę do zawodu sędziego. Adwokaci, czy radcowie prawni z mniejszym doświadczeniem mają taką możliwość, choć nie współpracują na co dzień z sędziami, nie wykonują zadań orzeczniczych i nie znają pracy sędziowskiej od podszewki, tak jak asystenci. Taka sytuacja może uderzać chociażby w zasadę równości, co sygnalizuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Nasz projekt jest w zasadzie gotowy od października i od miesięcy chcieliśmy go skonsultować z resortem sprawiedliwości. Nadal czekamy jednak na wyznaczenie terminu spotkania. Jeśli się nie uda, to będziemy szukać poparcia dla tych rozwiązań gdzie indziej.

Egzamin sędziowski bez aplikacji dla doświadczonych asystentów. Sposób na usprawnienie sądów?

Istotną zmianą zawartą w projekcie związkowców jest też umożliwienie asystentom sędziów z pięcioletnim stażem przystąpienia do egzaminu sędziowskiego bez wymogu ukończenia aplikacji. Jak przekonują autorzy, tacy kandydaci na sędziów posiadają do tego odpowiednią wiedzę prawniczą i doświadczenie w stosowaniu przepisów. – Osoby te sporządzając uprzednio projekty i ściśle współpracując z orzecznikami, posiadły niezbędną wiedzę praktyczną, a przystąpienie przez nie do egzaminu sędziowskiego pozwoli na wybranie jedynie najlepszych kandydatów – argumentują związkowcy.