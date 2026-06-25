Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek skierowali do prezesa TK pismo, w którym twierdzą, że opis przebiegu Zgromadzenia Ogólnego opublikowany na stronie TK jest nieprawdziwy. Podczas Zgromadzenia, zdaniem prezesa Święczkowskiego, mieli oni odmówić podpisania listy obecności oraz wprowadzić do Sali Narad dwie osoby, których pobyt był tam nieuprawniony.

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Awantura na Zgromadzeniu Ogólnym sędziów TK

Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbyć miało się w środę 24 czerwca. Jak jednak informowaliśmy, nie doszło do niego, a prezes TK Bogdan Święczkowski opuścił Salę Narad.

„W związku z nierzetelnymi informacjami medialnymi informujemy, że odbycie dzisiejszego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwiła obecność nieuprawnionych osób, Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy. Zostali oni wprowadzeni na salę obrad przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka” – czytamy we wczorajszym komunikacie na stronie TK.

Jak czytamy w komunikacie TK, Zgromadzenie Ogólne tworzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Sejm, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta RP. Tymczasem w Sali Narad miała znaleźć się dwójka sędziów, którzy formułę ślubowania złożyli na uroczystości zorganizowanej w Sejmie bez udziału Karola Nawrockiego. Prezes TK, który nie uznaje tak złożonego ślubowania za złożone „wobec prezydenta”, wezwał ich trzykrotnie do opuszczenia Sali Narad.

„Krystian Markiewicz i Marcin Dziurda nie zastosowali się do wezwania, uniemożliwiając Prezesowi TK przeprowadzenie obrad we właściwie umocowanym składzie. Z tego powodu Prezes i pozostali sędziowie, z wyjątkiem Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka, niezwłocznie opuścili salę obrad” – czytamy w komunikacie TK. Ponadto, zdaniem prezesa Święczkowskiego miało nie dojść do zebrania odpowiedniego kworum, gdyż sędziowie Bentkowska i Szostek nie podpisali listy obecności ani przy wejściu do sali, ani później.

Bentkowska i Szostek: „Sprzeciwiamy się przedstawianiu (...) nieprawdziwego przebiegu zdarzeń”

Inna wersja wydarzeń wynika z listu sędziów Bentkowskiej i Szostka.

„Nieprawdą jest, że wprowadziliśmy na Zgromadzenie Ogólne sędziów M. Dziurdę i K. Markiewicza. Sędziowie ci weszli samodzielnie, niezatrzymywani przez Straż Trybunalską. Nieprawdą jest, że odmówiliśmy podpisania listy obecności na wczorajszym Zgromadzeniu” – piszą Bentkowska i Szostek.

Jak piszą, proszeni o podpisanie listy obecności na wejściu do sali, przekazali, że uczynią to później – lista jednak, ich zdaniem, miała później do nich nie wrócić, a jedynie trafić prosto do rąk Bogdana Święczkowskiego.

„Zwracamy uwagę, że dla potwierdzenia prawidłowego składu Zgromadzenia Ogólnego nie jest wymagane podpisanie listy obecności” – podkreślają Bentkowska i Szostek. – „Sprzeciwiamy się przedstawianiu na stronie internetowej TK nieprawdziwego przebiegu zdarzeń” – dodają.