Na 24 czerwca prezes Trybunału Konstytucyjnego zwołał posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK. Oprócz 11 sędziów urzędujących w budynku TK, na posiedzenie stawiła się także dwójka sędziów, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania – złożyli je oni na uroczystości zorganizowanej w Sejmie.

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Zgromadzenie Ogólne sędziów TK nie doszło do skutku

Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK są niejawne, nie mają więc prawa przebywać na nich osoby niebędące sędziami Trybunału. Poza 11 urzędującymi sędziami TK, na sali pojawiła się dwójka sędziów wybranych przez Sejm w marcu tego roku. Była to dwójka z czwórki sędziów, od których prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu sędziów Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, tą dwójką sędziów, o której mowa, byli Krystian Markiewicz oraz Marcin Dziurda.

W związku z obecnością sędziów Markiewicza i Dziurdy (od których Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania i których statusu sędziów TK nie uznaje Bogdan Święczkowski) prezes TK trzykrotnie miał zwrócić się o opuszczenie Sali Narad przez osoby „znajdujące się tu nielegalnie” – informuje RMF24. Na to wezwanie nie mieli zareagować żadni sędziowie spośród obecnych na sali. Prezes Święczkowski sprawdził następnie listę obecności, na której brakowało podpisów dwójki sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta – właśnie Bentkowskiej i Szostka. W związku z tym Święczkowski na podstawie listy obecności stwierdził brak kworum, a następnie opuścił Salę Narad.

„Pretekst do nieodbycia posiedzenia”. Znamy oświadczenie sędziów TK ws. Zgromadzenia

„Oświadczamy, iż w dniu dzisiejszym o godzinie 14:30 uczestniczyliśmy w Zgromadzeniu Ogólnym TK, zasiadając wraz z innymi sędziami przy stole Sali Narad” – czytamy w oświadczeniu sędziów Bentkowskiej i Szostka, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Jak wskazali w oświadczeniu, jeden z sędziów TK podał im przy wejściu do Sali Narad listę obecności. Oni zaś poinformowali go, że podpiszą listę później.

„Nie została nam już później okazana do podpisania. Zaś Prezes Święczkowski po jej otrzymaniu stwierdził, iż wskutek bezprawnego przez nas niepodpisania listy, zgromadzenie ogólne liczy jedynie 9 sędziów i nie może się odbyć” – czytamy w oświadczeniu. – „Uważamy to za twierdzenie nieprawdziwe, albowiem nie odmówiliśmy podpisania listy obecności i chcieliśmy uczestniczyć w zgromadzeniu, mając nawet przygotowane wnioski na posiedzenie”.

Sędziowie Bentkowska i Szostek podkreślili przy tym, że podpisanie listy obecności nie jest „warunkiem prawidłowego posiedzenia”.

„Zgodnie z par. 6 pkt. 3 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego w protokole zamieszcza się tylko listę osób biorących udział w posiedzeniu, a my wyraziliśmy wolę udziału w posiedzeniu. Odbieramy decyzję Prezesa TK jako pretekst do nieodbycia posiedzenia” – czytamy. Bentkowska i Szostek zawnioskowali także o ponowne zwołanie Zgromadzenia Ogólnego.