Wybrany do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm prof. Dariusz Szostek potwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że wraz dr. Magdaleną Bentkowską otrzymał zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na 1 kwietnia na godz. 11:30.

Niezależenie od tego, że pozostałe cztery osoby póki co nie otrzymały takiego zaproszenia, prof. Szostek zamierza za zaproszenia do złożenia ślubowania skorzystać.

- Zgodnie z konstytucją odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A nie po to zostałem wybrany na tę funkcję, by teraz z niej rezygnować - powiedział prof. Szostek.

Prof. Krystian Markiewicz oraz sędzia Anna Korwin-Piotrowska przyznali w rozmowach z naszym reporterem, że jeszcze nie otrzymali zaproszeń od prezydenta.

Spór o ślubowanie osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego

Przypomnijmy, iż w piątek 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To osoby popierane przez koalicję rządzącą: sędzia Krystian Markiewicz, mecenas Maciej Taborowski, mecenas Marcin Dziurda, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mecenas Magdalena Bentkowska oraz dr hab. Dariusz Szostek.

Po ich wyborze pomiędzy konstytucjonalistami wybuchł spór co do tego, od jakiego momentu osoby wybrane przez Sejm stają się sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Czy już od momentu podjęcia uchwały o wyborze, czy dopiero od złożenia ślubowania wobec prezydenta. Z otoczenia prezydenta płynęły bowiem sygnały, że odebranie ślubowania od nowo wybranych sędziów, który to obowiązek wynika z ustawy o sędziach TK – wcale nie pewne. Świadczy o tym chociażby korespondencja między Pałacem Prezydenckim a marszałkiem Sejmu, w której szef kancelarii prezydenta formułował wątpliwości dotyczące prawidłowości wyboru nowych sędziów i zwracał się dwukrotnie o wyjaśnienia w tej sprawie do Włodzimierza Czarzastego. Ten ostatni po udzieleniu odpowiedzi stwierdził, że nie będzie wchodzić w dalsze polemiki.

O powiadomienie o możliwym terminie ślubowania poprosili kilka dni temu prezydenta w liście nowo wybrani sędziowie. Zastrzegli przy tym, że jeżeli prezydencki kalendarz nie pozwala na spotkanie, to są oni gotowi złożyć ślubowanie także w innej uroczystej formie. O alternatywnych scenariuszach dopełnienia procedury ślubowania (np. przed marszałkiem Sejmu czy Zgromadzeniem Narodowym) pisaliśmy na łamach rp.pl.