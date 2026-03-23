– Nigdy nie rozumiałem, czym kierował się Sejm, nie dokonując tego wyboru. Jednakże nie rozumiem czynienia zarzutu z niedochowania tego terminu, ponieważ to by oznaczało, że nie można byłoby w ogóle już wybrać nowych sędziów po przekroczeniu terminu na zgłaszanie kandydatów. Choć niedokonanie obsady było niedopuszczalne, to ten stan można naprawić tylko poprzez uzupełnienie wakatu – tłumaczy dr Szwed.

Dalsza bierność Sejmu nie jest lekarstwem na przekroczenie terminu

Podobnie uważa dr Marcin Krzemiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Termin na złożenie wniosku jest terminem instrukcyjnym i jego przekroczenie nie wpływa na skuteczność wyboru. To, że nie został on dochowany, nie oznacza też, że wygasa konstytucyjna kompetencja Sejmu do obsady miejsc w TK – dodaje dr Krzemiński.

Także zdaniem prof. Jacka Zaleśnego, konstytucjonalisty z Uniwersytetu Warszawskiego, sytuacja, w której Sejm zaniechał działania w kierunku wyboru sędziów TK, ale po pewnym czasie je podjął, jest mniej niezgodna z konstytucją, niż sytuacja utrwalonego braku sędziów TK. – Bo konsekwencją tego braku jest niezdolność do działania sądu konstytucyjnego. Tego błędu nie da się naprawić w inny sposób niż poprzez działanie Sejmu – mówi prof. Zaleśny.

Drugi zarzut dotyczy braku udziału w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jednego z kandydatów zgłoszonych przez PiS, prof. Artura Kotowskiego. Poinformował on komisję, że z uwagi na to, że został on powiadomiony o terminie na mniej niż 24 godziny przed posiedzeniem, to nie będzie mógł wziąć w nim udziału.

W odróżnieniu od pozostałych kandydatów, nie mógł on odpowiadać na pytania posłów i jako jedyny nie uzyskał poparcia komisji. Jednocześnie jego kandydatura była również poddana pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. W dodatku poseł Patryk Jaskulski, przedstawiając sprawozdanie komisji na posiedzeniu plenarnym, nie wymienił w ogóle kandydatury dr Michała Skwarzyńskiego, mimo że komisja również zaopiniowała ją pozytywnie. Błąd ten naprawił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, przed samym głosowaniem przedstawiając rzeczywiste wyniki głosowania w Komisji Sprawiedliwości.