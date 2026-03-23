Sędzia Krystian Markiewicz, mecenas Maciej Taborowski, mecenas Marcin Dziurda, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mecenas Magdalena Bentkowska oraz dr hab. Dariusz Szostek – ci kandydaci na sędziów TK uzyskali 13 marca poparcie sejmowej większości. W głosowaniu przepadli kandydaci zgłoszeni przez PiS – prof. Artur Kotowski oraz mec. Michał Skwarzyński.
Do wyboru doszło po tym, jak koalicja rządząca od dłuższego czasu wstrzymywała się z obsadzaniem zwalniających się miejsc w Trybunale Konstytucyjnym (kadencja sędziego TK trwa dziewięć lat, skład nie jest wybierany równocześnie). Obecnie na 15 miejsc sędziowskich w TK obsadzonych jest tylko dziewięć. Przed 13 marca kandydatury na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgłaszał tylko PiS – Sejm nie przeprowadzał jednak nad nimi głosowania.
Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA;
Anna Korwin-Piotrowska, prezes Sądu Okręgowego w Opolu, prezes stowarzyszenia sędziów Themis;
Maciej Taborowski, adwokat, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
Magdalena Bentkowska, adwokatka, reprezentowała m.in. kardiochirurga Mirosława G. w głośnej sprawie sądowej przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, który w 2007 r. powiedział "już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie";
Marcin Dziurda, radca prawny, były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
Dariusz Szostek, radca prawny, profesor Uniwersytetu Śląskiego.
Polityka koalicji rządzącej wobec TK wynikała z krytycznej oceny prac Trybunału Konstytucyjnego w kształcie, jaki nadały mu rządy Zjednoczonej Prawicy. Trybunałowi zarzuca się upolitycznienie (obecnie na jego czele stoi Bogdan Święczkowski, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, były Prokurator Krajowy, w przeszłości wybrany do Sejmu z listy PiS (mandatu jednak nie objął) i realizowanie, poprzez swoje orzeczenia, politycznych celów Prawa i Sprawiedliwości. Podejmowane przez koalicję rządzącą próby reformowania Trybunału Konstytucyjnego na poziomie ustawowym są jednak niemożliwe, ponieważ na ich drodze stoi Pałac Prezydencki – zarówno poprzedni prezydent Andrzej Duda, jak i obecny, Karol Nawrocki, odmawiają poparcia dla zmian w tym zakresie.
W oczekiwaniu na złożenie ślubowania nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jak ustaliła "Rzeczpospolita", rezygnują z orzekania w sądach powsze...
Wybór sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego jednocześnie – a nie wybieranie ich systematycznie, gdy wygasały ich kadencje, budzi zastrzeżenia opozycji. PiS złożył w tej sprawie skargę właśnie do Trybunału Konstytucyjnego. – Chodzi przede wszystkim o to, żeby zapewnić ciągłość pracy Trybunału i indywidualny charakter kadencji sędziów. Nie może być tak, że wakaty w Trybunale są kumulowane, a Sejm nie obsadza ich bezpośrednio po zakończeniu kadencji sędziowskiej – wyjaśniał „Rzeczpospolitej” poseł PiS Marcin Warchoł, jeden z autorów wniosku. Na posiedzeniu z 17 marca Trybunał Konstytucyjny, w reakcji na ten wniosek, dał do 17 kwietnia czas prezydentowi Karolowi Nawrockiemu na zajęcie stanowiska w sprawie odebrania ślubowania od nowych sędziów TK. PiS we wniosku do TK argumentuje, że obecna procedura wyboru sędziów – stosowana również w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy – jest niekonstytucyjna, ponieważ powinna być regulowana ustawowo, a nie w regulaminie Sejmu. Przedstawiciele PiS podkreślają, że kumulowanie stanowisk sędziowskich w TK do obsadzenia i obsadzanie ich w jednym momencie sprawia, że konkretna większość parlamentarna zyskuje dominujący wpływ na skład Trybunału Konstytucyjnego.
Sędziowie TK i ich kadencje
Sędziowie TK obejmują stanowiska po zaprzysiężeniu ich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zdaniem koalicji rządzącej rola prezydenta jest tu czysto ceremonialna i głowa państwa nie może odmówić zaprzysiężenia. Przedstawiciele koalicji twierdzą też, że zaprzysiężenie nie jest konieczne do uznania wyboru kandydata na sędziego TK – ponieważ wybór ten dokonuje się w momencie poparcia kandydatury przez Sejm. Pałac Prezydencki i PiS nie podzielają tego stanowiska. Istnieje też precedens z 2015 roku gdy Andrzej Duda nie dokonał zaprzysiężenia trojga sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm poprzedniej kadencji i zamiast ich zaprzysiągł tzw. sędziów dublerów, co było początkiem kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym trwającego do dziś.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, czy, ich zdaniem, prezydent powinien dokonać zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez obecny Sejm?
„Tak” – odpowiedziało 50,4 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 22,1 proc. respondentów.
27,5 proc. ankietowanych deklaruje, że jest im to obojętne.
– Znacznie częściej opinię, że prezydent powinien dokonać zaprzysiężenia wyrażają mężczyźni (57 proc.) niż kobiety (44 proc.). Taką opinię podziela sześć na dziesięć osób (59 proc.), które skończyły 50 lat i zbliżony odsetek osób (60 proc.) zarabiających ponad 7000 zł netto. Ze względu na klasę miejscowości takie zdanie najczęściej podzielają respondenci z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (61 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 marca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Nie we wszystkim się zgadzamy - mówił Karol Nawrocki, który spotkał się z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem w...
Dlaczego Polacy muszą dziś tankować ogromnie drogie paliwo, mimo że to paliwo, które sprzedaje teraz Orlen, kupo...
To jest decyzja urzędnicza - tak o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał urząd stanu cywiln...
