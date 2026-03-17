Decyzja ta zapadła we wtorek podczas rozstrzygania skargi dotyczącej procedury wyboru sędziów Trybunału. Sprawa ta trafiła do TK na początku lutego. Skierowali ją tam posłowie PiS z Marcinem Warchołem i Michałem Wójcikiem na czele, którzy we wtorek uzasadniali stawiane zarzuty przed Trybunałem. – Trybunał Konstytucyjny postanowił zwrócić się do prezydenta o zajęcie pisemnego stanowiska w tej sprawie w terminie do 17 kwietnia 2026 roku. Jeden z zarzutów wniosku dotyczy prerogatywy prezydenta w zakresie przyjęcia ślubowania. W związku z powyższym prezydent powinien zająć co najmniej stanowisko – oświadczył prezes TK Bogdan Święczkowski po wysłuchaniu argumentacji posłów. W konsekwencji Trybunał odroczył rozprawę w tej sprawie bez terminu.

Wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Posłowie PiS kwestionują grupowe powołanie nowych sędziów

W rozpatrywanej przez Trybunał skardze politycy zaskarżyli przepisy ustawy o statusie sędziów TK oraz regulaminu Sejmu uchwalone za czasów rządów PiS. Zgodnie z nimi sędziego Trybunału wybiera Sejm, jego kadencja trwa 9 lat, a zasady wyboru i związane z tym terminy procedowania określa regulamin Sejmu. Według posłów partii Jarosława Kaczyńskiego przyznanie Sejmowi kompetencji do kreowania w akcie wewnętrznej organizacji procedury wyboru sędziego TK, w tym do dowolnego określenia większości głosów wymaganej dla wyboru jest niezgodne z konstytucją.

W skardze zarzucono też, że przepis ten narusza zasady ciągłości działania TK oraz ciągłości i indywidualnego charakteru kadencji sędziego. Chodzi o zwłokę w obsadzaniu stanowiska po zakończeniu kadencji sędziowskiej w TK i tym samym kumulowanie wakatów. A przypomnijmy, że w TK nadal na 15 ustawowych stanowisk zasiada jedynie dziewięciu sędziów, bowiem od ponad dwóch lat koalicja rządząca nie obsadzała wakatów sędziowskich, argumentując, że nie chce w ten sposób legitymizować działalności Trybunału w obecnym kształcie.

Było jednak kilka prób powołania nowych sędziów, a kandydatury – Marka Asta i Artura Kotowskiego – zgłaszał jedynie klub PiS. Sejm nie zagłosował jednak za nimi i tego też dotyczy skarga. Według wnioskodawców niezgodny z konstytucją jest bowiem wybór sędziego TK z pominięciem kandydata zgłoszonego przez grupę posłów działających w imieniu klubu parlamentarnego z najliczniejszą liczbą posłów w danej kadencji Sejmu.