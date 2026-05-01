Powołanie rady ma mieć uroczysty charakter – akty powołania pierwszym członkom rady prezydent wręczy w Święto Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim. – Wczoraj wyszły zaproszenia do przedstawicieli klubów i kół poselskich. Proponujemy, aby każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, a każde koło po jednym przedstawicielu. Dołączy także zespół ekspertów – wyjaśnił Rafał Leśkiewicz.

Reklama Reklama

Trzy człony Rady do spraw Nowej Konstytucji

Rzecznik prezydenta zaznaczył również, że Rada będzie składała się z trzech członów: politycznego, eksperckiego i społecznego. Oprócz przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych i ekspertów mają do niej wejść także osoby, które – jak ujął rzecznik – mają "różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa".

- Istotą praworządności i transparentnego procesu tworzenia ustawy zasadniczej jest to, by ścierały się różne poglądy i opinie. Oczywiście na początku będzie burza mózgów, wypracowanie wspólnego projektu, który zostanie potem formalnie procedowany zgodnie z zasadami przez polski parlament – przekonywał rzecznik. Jak dodał, w plan prac wpisane jest referendum, choć "szczegóły będą wypracowane w toku".

- To jest przecież decyzja o charakterze politycznym, niezależnie od tego, jak na to byśmy patrzyli. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego - mówił Leśkiewicz.

Prezydent zaprasza do Rady

– To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca. Dlatego prezydent zaprasza przedstawicieli klubów i kół poselskich, bo jest to przecież decyzja o charakterze politycznym, niezależnie od tego, jak na to byśmy patrzyli. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego – dodał.

Rzecznik przypomniał, że przygotowanie projektu nowej konstytucji Karol Nawrocki zapowiedział w przemówieniu przed Zgromadzeniem Narodowym po zaprzysiężeniu na urząd głowy państwa na początku sierpnia ub.r. Uznał to za jeden z głównych celów swojej prezydentury. Z wcześniejszych wypowiedzi prezydenta wynika, że Karol Nawrocki chciałby wzmocnienia pozycji głowy państwa w nowej konstytucji. Nie ukrywał, że popiera wprowadzenie w Polsce systemu prezydenckiego