Książka Karen Hao, „Imperium sztucznej inteligencji. Sny i koszmary w OpenAI Sama Altmana”, przeł. Piotr Grzegorzewski, ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Szczeliny, Kraków 2026

Jeśli istnieje jedna osoba, której można przypisać ustanowienie etosu skalowania w OpenAI, to jest nią współzałożyciel firmy, Ilya Sutskever. Nieugięcie wierzył w uczenie głębokie, a zaczęło się to tuż po tym, jak mając ledwie siedemnaście lat, pojawił się niezapowiedziany w gabinecie Geoffreya Hintona. Był wtedy wciąż studentem matematyki w Toronto, pracującym w smażalni frytek, żeby mieć pieniądze na rachunki. Zapukał jednak do profesorskich drzwi i oznajmił, że z wielką chęcią dołączy do laboratorium Hintona. Profesor zaproponował mu, żeby umówił się na oficjalne spotkanie. „Okej” – zgodził się nieustępliwy Sutskever. „To może od razu?”