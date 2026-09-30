Od morskich wiatraków do półprzewodników. Pomorze ma plan na kolejną dekadę

Pomorze chce wykorzystać rozwój morskiej energetyki wiatrowej i planowaną elektrownię jądrową, by przyciągnąć producentów półprzewodników, magazynów energii oraz firmy z sektora elektromobilności. Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Agencji Rozwoju Pomorza, która realizuje projekt Invest in Pomerania, wyjaśnia, co może przekonać inwestorów i dlaczego sama energia nie rozstrzygnie rywalizacji z południem Polski.

