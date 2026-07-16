Połączenia będą obsługiwane głównie szerokokadłubowymi Boeingami 777F, które jednorazowo mogą przetransportować ponad 100 ton towaru. Początkowo loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w piątki i niedziele, z międzylądowaniem w Budapeszcie.

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Qatar Airways Cargo rozpoczyna loty z Katowice Airport. Strategiczne znaczenie współpracy

Jak podaje portal WNP, frachtowiec będzie transportował z lotniska w Pyrzowicach produkty ze śląskich fabryk, co zapewni tamtejszym firmom dostęp do rynków praktycznie na całym świecie. W planach jest także import towarów.

– Qatar Airways Cargo oferuje usługi premium i specjalizuje się w przewozie m.in. żywych zwierząt, farmaceutyków, produktów łatwo psujących się, części lotniczych i samochodowych oraz elektroniki. Dzięki hubowi w Dosze łączy praktycznie cały świat, wykorzystując flotę około 30 frachtowców, głównie Boeingów 777F oraz 300 samolotów pasażerskich przewożących także cargo – wyjaśnia Artur Tomasik, prezes spółki GTL SA, zarządzającej lotniskiem.

Zdaniem władz lotniska współpraca portu w Katowicach z katarskim przewoźnikiem może przynieść znaczące korzyści rodzimemu przemysłowi.

– Dla Śląska oznacza to nowe możliwości importu i eksportu oraz dostęp do globalnej siatki połączeń. Docelowo chcielibyśmy, aby frachtowiec pojawiał się w Pyrzowicach codziennie – podkreśla Artur Tomasik.

Jak mówi prezes portu lotniczego, w związku z dużym zainteresowaniem transportem ładunków, lotnisko Katowice Airport w najbliższym czasie będzie potrzebowało co najmniej dwóch nowych terminali cargo.

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