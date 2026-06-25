BLIK rozpoczyna zapowiadaną ekspansję w strefie euro od branży turystycznej. Płatności zostały uruchomione w systemie rezerwacyjnym Tatry Mountain Resorts, czyli jednej z największych grup działających na rynku wypoczynkowym w Europie Środkowej. Z jej oferty korzystają między innymi Polacy wyjeżdżający w słowackie Tatry. Spółka zarządza również hotelami w Czechach i Austrii.

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Płatność w euro, rozliczenie w złotówkach

Osoby rezerwujące pobyt przez stronę tmrhotels.com mogą zapłacić za hotel w taki sam sposób jak podczas zakupów internetowych w Polsce. Nie muszą podawać danych karty ani korzystać z zagranicznych systemów płatniczych. Wystarczy wybrać BLIK, wygenerować kod w aplikacji bankowej i zatwierdzić transakcję.

Cena noclegu na stronie rezerwacyjnej jest podawana w euro, ale należność zostanie automatycznie przeliczona na złotówki. Ostateczna kwota pojawia się na ekranie jeszcze przed zatwierdzeniem operacji. Użytkownik może więc wcześniej sprawdzić, ile dokładnie zostanie pobrane z jego rachunku.

Polski system płatności po raz pierwszy za granicą

Za rozwój systemu na Słowacji odpowiada spółka BLIK SK. Nowa usługa jest kolejnym etapem integracji polskiego systemu ze słowackim rynkiem e-commerce. W przyszłości taki model płatności ma być dostępny także dla klientów banków działających w innych państwach strefy euro.