Już teraz, jak zauważa serwis, kupujący coraz częściej zwracają uwagę na rozwiązania zapewniające latem chłód i ograniczające koszty klimatyzacji.

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O komforcie termicznym nieruchomości w dużej mierze decydują okna

W kwestii zapewnienia komfortu termicznego w czasie najcieplejszych miesięcy w roku istotne znaczenie mają – jak podkreślił Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomości cytowany przez Property News – okna wychodzące na dwie strony świata. Umożliwiają one efektywne wietrzenie. Ponadto ważna jest ekspozycja – nagrzewanie wnętrz potęgują okna od strony południowej i zachodniej, które nie zostały wyposażone w odpowiednie osłony przeciwsłoneczne. Znaczenie ma również jakość stolarki okiennej.

O komforcie termicznym nieruchomości decydują jednak nie tylko okna.

– W przypadku domów warto zwrócić uwagę na zacienienie zapewniane przez drzewa, właściwą izolację dachu oraz skuteczną wentylację poddasza. Dobrze zaprojektowana nieruchomość pozwala utrzymać komfortową temperaturę nawet podczas największych upałów, co staje się dziś jednym z kluczowych elementów jakości życia – powiedział Tomasz Błeszyński cytowany przez Property News.

Izolacja termiczna: „Tarcza przed letnimi upałami”

W związku z coraz częstszymi falami upałów, jak zauważa serwis, zmienia się znaczenie izolacji termicznej nieruchomości. Jeszcze niedawno jej stosowanie miało na celu wyłącznie ochronę przed zimnem. Obecnie coraz częściej izolacja ta ma również na celu pomoc w utrzymaniu optymalnej temperatury pomieszczeń latem.

– Izolacja ścian to element większej układanki. Aby działała najskuteczniej, musi iść w parze ze świadomą architekturą: odpowiednią orientacją budynku, zewnętrznymi osłonami okiennymi oraz wykorzystaniem masywnych materiałów, które kumulują chłód. Taka synergia tworzy prawdziwą tarczę przed letnimi upałami – wyjaśnił cytowany przez Property News Paweł Bigaj, Product Manager w firmie Baumit.

Ekspert zauważył również, że odpowiednia ochrona budynku przed czynnikami zewnętrznymi wpłynie na bardziej ekonomiczne wykorzystanie klimatyzacji.

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