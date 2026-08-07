Pozew przeciwko liniom lotniczym złożył w londyńskim Sądzie Gospodarczym Richard Phillips, były pilot Ryanaira, wraz z 261 innymi pilotami. Jako pozwani – obok taniej linii lotniczej – figurują również agencje rekrutacyjne z branży lotniczej Storm Global i Brookfield Aviation International oraz dublińska firma doradztwa podatkowego Scanlon Associates.

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Zbiorowy pozew pilotów przeciwko linii lotniczej Ryanair

Zbiorowy pozew to efekt tego, że Ryanair od dawna – w celu uzupełnienia swojej stałej kadry – w znacznym stopniu polega na pilotach zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej. Według argumentacji spółki tego rodzaju system sprawia, że przewoźnik nie ma obowiązku wypłacania zatrudnionym osobom zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za urlop. Zdaniem firmy piloci ci nie są bowiem formalnie jej pracownikami.

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Przełomowe orzeczenie dotyczące zatrudniania pilotów przez Ryanair

Takie podejście jest jednak coraz częściej podważane – zauważa „The Telegraph” i przywołuje przełomowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego z ubiegłego roku. Stwierdzono w nim, że pilot Ryanaira Jason Lutz był zatrudniony przez linię lotniczą w okresie, gdy wykonywał dla niej loty, a nie działał jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek.

Po wydaniu orzeczenia Ryanairowi odmówiono zgody na wniesienie apelacji do Sądu Najwyższego. Decyzja ta, zdaniem kancelarii prawnej Claims Compensation Group (CCG), reprezentującej obecnie Richarda Phillipsa i pozostałych pilotów, „zamknęła drogę do stosowania tzw. obrony na agencję w branży lotniczej”.

Tym samym CCG twierdzi, że piloci linii lotniczych zatrudnieni za pośrednictwem agencji mają prawo do zaległych wynagrodzeń za urlop i składek emerytalnych, a także innych ustawowych zabezpieczeń. Na swojej stronie internetowej kancelaria zachęca zatrudnionych przez Ryanaira lub inne linie lotnicze za pośrednictwem agencji do zgłoszenia się, ponieważ „mogli otrzymać zaniżone wynagrodzenie”.

Jednocześnie CCG nie ujawniła, na jaką kwotę szacowana jest wartość obecnego pozwu.

Zbiorowy pozew pilotów to jeden z wielu problemów Ryanaira

Sprawa zbiorowego pozwu – jak podkreśla „The Telegraph” – pojawia się w trudnym dla Ryanaira momencie. Firma wyraźnie odczuła skutki wojny w Iranie, takie jak rosnące ceny paliwa lotniczego i mniejsza liczba pasażerów. W efekcie między kwietniem a czerwcem 2026 r. Ryanair zanotował spadek zysków o 34 procent, do 593 milionów euro. Jednocześnie cena akcji spółki spadła w tym roku o 16,52 procent. Linia lotnicza, aby zachęcić pasażerów do korzystania ze swoich usług w trakcie tegorocznego lata, była zmuszona obniżyć ceny biletów.

Ryanair to irlandzka tania linia lotnicza z siedzibą w Dublinie założona w 1985 roku. W Polsce spółka obecna jest od 2005 roku.