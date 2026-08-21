W czwartek podczas konferencji prasowej wiceministra klimatu Anita Sowińska zaznaczyła, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje obecnie nowelizację ustawy (o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), w ramach której do systemu kaucji mają zostać włączone butelki szklane jednorazowego użytku. Podkreśliła, że zmiany wejdą w życie z „odpowiednim vacatio legis”, ponieważ będzie to „duża systemowa logistyczna zmiana”.

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MKiŚ chce wydłużyć i ujednolicić ważność bonu kaucyjnego

– To, nad czym się również pochylamy, to jest ważność bonu, w czasie którego można ten bon zrealizować. Chcemy ten okres wydłużyć i przede wszystkim ustandaryzować. (...) Planujemy, że te prace analityczne zakończą się we wrześniu – poinformowała wiceszefowa MKiŚ.

Dodała, że na razie resort nie zdecydował się jeszcze na konkretne rozwiązanie. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta we wrześniu.

Sowińska zwróciła uwagę, że obecnie ważność bonów kaucyjnych jest ustalana przez sklepy i operatorów systemu kaucyjnego, ale są one ważne przynajmniej 30 dni. Zaznaczyła też, że klient ma prawo zarówno zrealizować bon podczas zakupów, jak i wymienić go na gotówkę, a sklep nie może odmówić wypłaty pieniędzy.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała w czwartek na platformie X, że resort będzie chciał „ustawowo wydłużyć termin ważności bonów, by były ważne znacznie dłużej niż 30 dni”.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach (77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.).