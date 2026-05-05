Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji zakończyli wielomiesięczne rozpracowywanie groźnej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym. Jak wynika z komunikatu służb, członkowie gangu specjalizowali się w handlu ludźmi, czerpaniu korzyści z cudzego nierządu oraz przestępstwach przeciwko mieniu, w tym rozbojach i wymuszeniach.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Prawo karne Adwokat od „trumien na kółkach” poszukiwany przez policję Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi opublikowała informację o poszukiwaniach Pawła Kozaneckiego. To adwokat prawomocnie skazany na rok i sześć miesi...

Werbowali do pracy w rolnictwie

Przestępcza działalność opierała się na perfidnym mechanizmie oszustwa. Sprawcy, wśród których dominowali obywatele Bułgarii, werbowali swoje rodaczki, oferując im legalne zatrudnienie w sektorze rolniczym na terenie Polski. Po przyjeździe ofiar na miejsce sytuacja ulegała drastycznej zmianie. Jak informuje policja: „kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych”.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa uczyniła sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Zyski z przestępstw były transferowane za granicę i lokowane w nieruchomościach na terenie Bułgarii. Gang nie ograniczał się tylko do okolic Warszawy – w latach 2019–2022 podobnych czynów dopuszczał się również w rejonie Koszalina.

Grupa zajmowała się handlem ludźmi, sutenerstwem, rozbojami i wymuszeniami rozbójniczymi Foto: Policja

Zatrzymania w Mińsku Mazowieckim

Finał operacji miał miejsce m.in. w Mińsku Mazowieckim. Ze względu na wysokie ryzyko i charakter grupy, kryminalni ze stolicy otrzymali wsparcie elitarnych jednostek: Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Warszawy.

Czytaj więcej Służby Policja chce unieważnić przetarg wart prawie 100 mln zł Policyjny przetarg wart prawie 100 mln zł na szyfrowaną łączność TETRA może zostać unieważniony – ustaliło RMF FM. Polskie władze rozważają takie d...

W trakcie działań zatrzymano łącznie dziewięć osób – siedmiu obywateli Bułgarii oraz dwoje obywateli Polski. Po doprowadzeniu do jednostki i przeprowadzeniu czynności procesowych, podejrzani usłyszeli poważne zarzuty. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, materiał dowodowy pozwolił na oskarżenie ośmiu osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi oraz zmuszaniem do uprawiania prostytucji. W katalogu zarzutów znalazły się również rozboje oraz udzielanie środków odurzających.

Wśród zatrzymanych jest dwoje obywateli Polski i siedmioro obywateli Bułgarii Foto: Policja

Surowe środki zapobiegawcze

Sąd, przychylając się do wniosku Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zdecydował o izolacji sprawców. Sześcioro obywateli Bułgarii spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Dwumiesięczny areszt zastosowano również wobec 36-letniej Polki. Pozostałe dwie osoby – 29-letni Polak oraz jeden z Bułgarów – zostały zwolnione po zakończeniu czynności.