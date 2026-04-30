Siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Zondacrypto Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II”
Neobanki to instytucje finansowe, które działają wyłącznie w formie cyfrowej, oferując swoim klientom takie usługi, jak prowadzenie kont osobistych, wydawanie kart płatniczych, wymianę walut oraz realizację płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnych i platform internetowych.
Klienci Zondacrypto stracili dostęp do setek milionów, które trzymali na kontach giełdy kryptowalut. Z początkiem kwietnia firma, za pośrednictwem której tysiące Polaków inwestowało w kryptoaktywa, przestała realizować wypłaty. Początkowo twierdziła, że to problemy techniczne. Dziennikarze money.pl ujawnili, że Zondacrypto powoli traciła jednak płynność finansową, a jej rezerwy kryptowalut skurczyły się o 99 proc. 17 kwietnia prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
Ponad 82 proc. Polaków jest przeciwko państwowej pomocy dla klientów giełdy Zondacrypto. 58,7 proc. uważa, że inwestorzy powinni zdawać sobie spraw...
Kilka tygodni temu, badając sprawę Zondacrypto, dziennikarze money.pl trafili na nowy wątek. Skontaktował się z nimi biznesmen, do którego w styczniu zgłosili się ludzie działający w imieniu Przemysława Krala i mieli prosić o pożyczkę, oferując dużo lepsze niż rynkowe warunki spłaty.
Kral, kontrolujący giełdę Zondacrypto – jak pisze portal – od 2,5 roku planował uruchomić na Łotwie konkurencję dla Revoluta. W piątek, 24 kwietnia, projekt został jednak wstrzymany – ustalił money.pl. BeOne Europe SIA, spółka z siedzibą w Rydze, wycofała wniosek o licencję instytucji pieniądza elektronicznego (EMI). – Wspomniana firma złożyła wniosek o licencję, ale dziś go wycofała. W konsekwencji licencja nie została wydana – potwierdził w odpowiedzi na pytania money.pl Janis Silakalns, rzecznik Banku Łotwy, instytucji, która pełni równocześnie funkcję nadzorczą i wydaje licencje dla podmiotów sektora finansowego.
Przemysław Kral od pół roku likwidował aktywność w Polsce. Wygasił usługi adwokackie, a zaraz potem działalność gospodarczą. Od kilku miesięcy mies...
Pieniądze na realizację projektu BeOne pochodziły z giełdy Zondacrypto, a dokładniej – z estońskiej spółki BB Trade Estonia OÜ, która ją prowadzi. Środki przepływały przez kolejny podmiot z grupy Krala – ZND Ventures OÜ, powołany do inwestowania w projekty technologiczne, takie jak BeOne – podaje money.pl.
