Neobanki to instytucje finansowe, które działają wyłącznie w formie cyfrowej, oferując swoim klientom takie usługi, jak prowadzenie kont osobistych, wydawanie kart płatniczych, wymianę walut oraz realizację płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnych i platform internetowych.

Klienci Zondacrypto stracili dostęp do setek milionów, które trzymali na kontach giełdy kryptowalut. Z początkiem kwietnia firma, za pośrednictwem której tysiące Polaków inwestowało w kryptoaktywa, przestała realizować wypłaty. Początkowo twierdziła, że to problemy techniczne. Dziennikarze money.pl ujawnili, że Zondacrypto powoli traciła jednak płynność finansową, a jej rezerwy kryptowalut skurczyły się o 99 proc. 17 kwietnia prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Kilka tygodni temu, badając sprawę Zondacrypto, dziennikarze money.pl trafili na nowy wątek. Skontaktował się z nimi biznesmen, do którego w styczniu zgłosili się ludzie działający w imieniu Przemysława Krala i mieli prosić o pożyczkę, oferując dużo lepsze niż rynkowe warunki spłaty.

Plan Przemysława Krala – zbudować neobank na Łotwie

Kral, kontrolujący giełdę Zondacrypto – jak pisze portal – od 2,5 roku planował uruchomić na Łotwie konkurencję dla Revoluta. W piątek, 24 kwietnia, projekt został jednak wstrzymany – ustalił money.pl. BeOne Europe SIA, spółka z siedzibą w Rydze, wycofała wniosek o licencję instytucji pieniądza elektronicznego (EMI). – Wspomniana firma złożyła wniosek o licencję, ale dziś go wycofała. W konsekwencji licencja nie została wydana – potwierdził w odpowiedzi na pytania money.pl Janis Silakalns, rzecznik Banku Łotwy, instytucji, która pełni równocześnie funkcję nadzorczą i wydaje licencje dla podmiotów sektora finansowego.

Pieniądze na realizację projektu BeOne pochodziły z giełdy Zondacrypto, a dokładniej – z estońskiej spółki BB Trade Estonia OÜ, która ją prowadzi. Środki przepływały przez kolejny podmiot z grupy Krala – ZND Ventures OÜ, powołany do inwestowania w projekty technologiczne, takie jak BeOne – podaje money.pl.