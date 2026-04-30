08:51 Sejm zdecyduje też o przyszłości minister zdrowia

Posłowie opozycji zarzucają minister Sobierańskiej-Grendzie, że prowadzony przez nią resort doprowadził do pogorszenia sytuacji w systemie zdrowia.

- Jest przykładem na to, jak można demolować jedną z najważniejszych płaszczyzn działania tego państwa – tłumaczył wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

08:40 Donald Tusk: To test koalicji

Premier oczekuje, że cała koalicja zagłosuje za członkami swojego rządu. – Jeśli jesteśmy koalicją, to musimy działać solidarnie i lojalnie wobec siebie. Jeśli chcemy szkodzić, to znaczy, że stajemy się opozycją – mówił.

– Powiedziałem otwarcie. Jeśli się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Jeśli zdacie ten test koalicyjnej lojalności i solidarności, będziemy dalej pracować – podkreślał Donald Tusk.

08:30 Ponad 80 podpisów pod wnioskiem o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski

Parlamentarzyści, którzy podpisali się pod wnioskiem o odwołanie minister klimatu, zarzucają jej błędy w realizacji programu "Czyste powietrze" oraz przy wprowadzaniu systemu kaucyjnego. Politycy koalicji rządowej deklarują, że zagłosują przeciwko odwołaniu. We wtorek sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek stosunkiem głosów 21 do 15.