Głosowanie poprzedziła debata, którą relacjonowaliśmy w „Rzeczpospolitej”.

Reklama Reklama

Wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia złożył 15 kwietnia PiS. Partia przedstawiła w uzasadnieniu, że chce dymisji szefowej resortu w związku z „pogłębieniem kryzysu finansowego w ochronie zdrowia, chaotycznie wprowadzanymi zmianami w szpitalnictwie oraz niezrealizowaniem żadnego z niezbyt ambitnych celów postawionych przez politycznego mocodawcę”.

„Przez osiem miesięcy urzędowania (lipiec 2025 – kwiecień 2026) minister Sobierańska-Grenda nie przedstawiła żadnej spójnej strategii naprawy systemu ochrony zdrowia, a jedynym »namacalnym osiągnięciem« jej kadencji pozostaje nieudolnie ukrywana lista drastycznych cięć w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, ujawniona przez media w grudniu 2025 roku” – czytamy we wniosku.

Z sondażu SW Research dla rp.pl wynikało, że aż 38,9 proc. badanych nie ma zdania w kwestii tego, czy Sobierańska-Grenda powinna stracić stanowisko.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Mniej niż połowa Polaków chce dymisji minister zdrowia Sejm będzie 30 kwietnia głosował nad wnioskiem o wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Z sondażu SW Research dla rp...

Wotum nieufności wobec minister zdrowia. W Sejmie odbyło się głosowanie

Za wyrażeniem wniosku o wotum nieufności wobec Jolanty Sobierańskiej-Grendy głosowało 212 posłów, przeciw było 238. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek poparli wszyscy obecni na sali posłowie Prawa i Sprawiedliwości (186) i Konfederacji (14). Podobnie opowiedzieli się wszyscy członkowie Razem, Konfederacji Korony Polskiej, klubu Demokracja i troje posłów niezrzeszonych – Marek Jakubiak, Marcin Józefaciuk i Paulina Matysiak.

Przeciw byli wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Centrum i Polski 2050. W obronie minister stanęli także posłowie niezrzeszeni: Joanna Mucha, Paweł Zalewski i Tomasz Zimoch.

Kim jest minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda?

Jolanta Sobierańska-Grenda to absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła też studia MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2024 roku obroniła na Uniwersytecie Gdańskim doktorat w dziedzinie nauk społecznych. Tytuł jej pracy brzmiał: „Hipoteza nieefektywności zarządzania – weryfikacja empiryczna na przykładzie procesu restrukturyzacji podmiotów leczniczych samorządu województwa pomorskiego w latach 2011–2019”.

W latach 2011-2017 była dyrektorką Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zajmując to stanowisko koordynowała politykę zdrowotną i przedsięwzięcia restrukturyzacyjne w jednostkach medycznych województwa pomorskiego.

Od 2017 roku była prezesem zarządu spółki Szpitale Pomorskie, powstałej z połączenia: dwóch szpitali wojewódzkich w Gdyni, Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku oraz Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.