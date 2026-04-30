Wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska złożył 15 kwietnia PiS. Z uzasadnienia wniosku wynika, że PiS chce dymisji szefowej resortu w związku z „pogłębieniem kryzys finansowego w ochronie zdrowia, chaotycznie wprowadzanymi zmianami w szpitalnictwie oraz niezrealizowaniem żadnego z niezbyt ambitnych celów postawionych przez politycznego mocodawcę”.

„Przez osiem miesięcy urzędowania (lipiec 2025 – kwiecień 2026) minister Sobierańska-Grenda nie przedstawiła żadnej spójnej strategii naprawy systemu ochrony zdrowia, a jedynym »namacalnym osiągnięciem« jej kadencji pozostaje nieudolnie ukrywana lista drastycznych cięć w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, ujawniona przez media w grudniu 2025 roku” - czytamy we wniosku.

W budżecie NFZ na 2026 rok brakuje 17 miliardów złotych

Jakub Szulc, wiceprezes NFZ, w niedawnej rozmowie z portalem Rynek Zdrowia przyznał, że luka finansowa w budżecie NFZ wynosi dziś 17 mld złotych. - Początkowo informowaliśmy, że luka w budżecie NFZ może osiągnąć w 2026 roku 23 mld zł. W tym momencie, zgodnie z naszymi wyliczeniami, mówimy o kwocie około 17 mld zł, choć zastrzegam, że te szacunki mogą się okazać za wysokie lub zbyt niskie. Z reguły jednak nasze prognozy okazują się dosyć dokładne - mówił Szulc.

Opozycja zarzuca szefowej resortu zdrowia, że ta dokonuje cięć wydatków, zamiast walczyć z ministrem finansów Andrzejem Domańskim o dodatkowe miliardy złotych z budżetu. Kontrowersje wzbudziła m.in. decyzja o likwidacji nierentownych porodówek (w styczniu „Rzeczpospolita” ujawniła, że od początku roku zniknęło 18 z 284 porodówek działających w kraju w 2025 roku) i zastępowanie ich tzw. pokojami narodzin. Ponadto szefowej resortu zdrowia zarzuca się, że kolejki do specjalistów i na specjalistyczne badania wciąż się wydłużają.

– Chciałabym, abyśmy wypracowali model stabilny finansowo dla ochrony zdrowia – mówiła Sobierańska-Grenda w czasie jednego z paneli organizowanych w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Minister podkreślała, że chciałaby „abyśmy odbyli społeczną dyskusję” i „mówiąc o potrzebach systemu przekonali społeczeństwo, że umiemy te środki wydawać w sposób efektywny” i że „będą się one przekładały na konkretne efekty leczenia pacjentów”. – Być może wtedy uda się przekonać pacjentów, że system powinien być finansowany – przynajmniej publiczny – w większym zakresie. Takiej rozmowy i debaty ciągle nam brakuje. Wiemy, że system składkowy nie wystarcza, wiemy, że jest już zasilanie dotacjami z budżetu państwa. Myślę, że ten moment, gdy zaczniemy rozmawiać, w jaki sposób go zasilać, to dyskusja, która nas czeka niebawem. Ja nie przesądzam, jak – wiem, że wiele pojawia się projektów – mówiła wskazując na konieczność pozyskania dodatkowych źródeł finansowania dla ochrony zdrowia.

W 2026 roku rząd ma wydać na ochronę zdrowia 247,8 mld zł, 6,81 proc. PKB z 2024 roku.

Sobierańska-Grenda jest szefową resortu zdrowia od 24 lipca 2025 roku. Na stanowisku tym zastąpiła Izabelę Leszczynę.

Sondaż: Dymisji minister zdrowia chce 43,1 proc. Polaków

W sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powinna stracić stanowisko.

„Tak” odpowiedziało 43,1 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 18 proc. ankietowanych.

38,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Minister zdrowia powinna stracić stanowisko w opinii co drugiego mężczyzny (49 proc.) i prawie cztery na dziesięć kobiet (38 proc.). Zmianę na stanowisku ministra zdrowia popiera częściej niż co drugi badany posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe (56%) i blisko połowa badanych o dochodach mieszczących się w granicach 3001 zł – 5000 zł (47 proc.). Jolanta Sobierańska – Grenda powinna przestać pełnić rolę ministra zdrowia według częściej niż co drugiego uczestnika badania z miast o wielkości do 20 tys. mieszkańców (55 proc.) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.