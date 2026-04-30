„Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe zmniejszenie liczby wojsk w Niemczech; decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie” – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Reuters przypomina, że już wcześniej przedstawiciel amerykańskiej administracji w rozmowie z tą agencją przyznał, iż Trump omawiał możliwość wycofania części amerykańskich żołnierzy z Europy. Na Starym Kontynencie stacjonuje ponad 68 tys. żołnierzy USA, z czego ok. 36,5 tysiąca w Niemczech, a niespełna 10 tysięcy w Polsce. W połowie lat 80-tych XX wieku, gdy trwała zimna wojna między Zachodem a ZSRR, w Niemczech stacjonowało ok. 250 tys. żołnierzy USA.

Wpis Trumpa dotyczący możliwej redukcji obecności wojskowej USA w Niemczech pojawił się kilka godzin po spotkaniu Generalnego Inspektora Bundeswehry gen. Carstena Breuera z amerykańskim podsekretarzem obrony Elbridgem Colbym i innymi przedstawicielami Pentagonu. Tematem była nowa strategia militarna Niemiec, która – jak pisał Colby we wcześniejszej serii wpisów na X – przewiduje uczynienie z niemieckiej armii największych wojsk konwencjonalnych w Europie.

Colby pisał, że NATO „nie może być dłużej papierowym tygrysem” (to nawiązanie do słów Trumpa), a Niemcy „przejmują wiodącą rolę” w procesie transformacji Sojuszu po „latach rozbrojenia”.

Gen. Breuer mówił po spotkaniu z amerykańskim podsekretarzem obrony, że Colby wyraził „duże uznanie” dla nowej strategii militarnej Niemiec. Z jego wypowiedzi nie wynikało, by przedmiotem rozmów była ewentualna redukcja obecności wojskowej USA w Niemczech.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oczekuje od USA zakończenia wojny z Iranem

Groźba wycofania części amerykańskich żołnierzy z Niemiec pojawiła się po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, iż władze Iranu „upokarzają USA” w toku negocjacji dotyczących porozumienia pokojowego kończącego wojnę USA i Izraela z Iranem. – Irańczycy są najwyraźniej bardzo biegli w negocjacjach, albo raczej bardzo biegli w braku negocjacji, pozwalają Amerykanom podróżować do Islamabadu, a potem wyjeżdżać bez osiągnięcia czegokolwiek – mówił kanclerz 27 kwietnia kanclerz Niemiec w czasie spotkania ze studentami w Marsbergu.

Merz stwierdził następnie, że USA są „upokarzane przez irańskie przywództwo, zwłaszcza tzw. Strażników Rewolucji (chodzi o Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej). – Mam nadzieję, że to skończy się tak szybko, jak to możliwe – dodał.

Kanclerz Niemiec mówił też, że USA nie konsultowały z Niemcami i innymi europejskimi sojusznikami rozpoczęcia działań militarnych przeciw Iranowi. – Gdybym wiedział, że będzie to trwało pięć-sześć tygodni i będzie się tylko pogarszać, powiedziałbym mu to nawet dobitniej – przyznał też.

Żołnierze USA w Europie (stan na 2025 rok) Foto: PAP

Merz stwierdził też, że wojna USA i Izraela z Iranem kosztuje Niemcy „mnóstwo pieniędzy podatników”.

Na słowa te Trump zareagował 28 kwietnia wpisem w serwisie Truth Social o treści: „Kanclerz Merz sądzi, że jest w porządku, aby Iran miał broń atomową. Nie wie o czym mówi!”. W rzeczywistości kanclerz Niemiec podkreślał jednak, że Iran nie może posiadać broni atomowej.

Dzień po wpisie Trumpa Merz stwierdził, że relacje Niemiec z USA są dobre, mimo sporu o Iran. Powtórzył jednak, że Niemcy odczuwają konsekwencje wojny USA i Izraela z Iranem i zamknięcia cieśniny Ormuz. – I w związku z tym wzywam, aby ten konflikt został rozwiązany – dodał.

Dlaczego Donald Trump groził wycofaniem żołnierzy z Niemiec w 2020 roku?

W czerwcu 2020 roku, w ostatnich miesiącach swojej pierwszej kadencji w Białym Domu, Trump zapowiedział wycofanie 9,5 tysiąca żołnierzy stacjonujących w Niemczech, ale proces wycofywania tych żołnierzy nie zdążył się rozpocząć. Joe Biden zmienił decyzję poprzednika po objęciu urzędu prezydenta w styczniu 2021 roku. Trump chciał wówczas zredukować obecność wojskową USA w Niemczech zarzucając Berlinowi, że przeznacza zbyt małe środki na obronność.

W Niemczech znajduje się m.in. siedziba Dowództwa armii USA w Europie i Afryce (USAREUR-AF), Baza lotnicza Ramstein oraz Regionalne Centrum Medyczne w Landstuhl, największy amerykański szpital wojskowy poza USA.