Prezydent Karol Nawrocki został przyjęty przez prezydenta USA Donalda Trumpa w Białym Domu we wrześniu 2025 r.
Premier Donald Tusk oświadczył we wtorek, że Polska nie wyśle wojsk do Iranu. – To, co mamy w dyspozycji, jeśli chodzi o morze, musi służyć bezpieczeństwu Bałtyku. I to nasi sojusznicy, w tym Amerykanie, bardzo dobrze rozumieją. A więc nie ma powodu do niepokoju. Rząd nie przewiduje żadnej ekspedycji w kierunku irańskim i nie budzi to jakichś wątpliwości ze strony naszych sojuszników – mówił.
Od kilkunastu dni Stany Zjednoczone i Izrael bombardują Iran. Teheran odpowiada uderzeniami odwetowymi na Izrael, bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie oraz państwa arabskie, które są sojusznikami USA. Iran blokuje też Cieśninę Ormuz, kluczową dla transportu ropy, eksportowanej przez kraje rejonu Zatoki Perskiej.
W wywiadzie dla „Financial Times” prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że NATO czeka „bardzo zła przyszłość”, jeśli członkowie paktu nie pomogą Stanom Zjednoczonym odblokować wód Cieśniny Ormuz. Trump nie krył niezadowolenia z faktu, że sojusznicy USA nie spieszą Waszyngtonowi z pomocą.
W środę pytany o sprawę rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, powiedział Wirtualnej Polsce, że za decyzję w sprawie niewysyłania wojsk do Iranu odpowiada premier Tusk. Czy dla Pałacu Prezydenckiego decyzja jest akceptowalna? – Kwestie dotyczące twardej dyplomacji nie powinny być przedmiotem otwartej dyskusji publicznej – odparł rzecznik. – Dopiero po wypracowaniu jakiegokolwiek stanowiska powinniśmy o tym mówić – dodał.
– To jest decyzja pana premiera Donalda Tuska. Pan prezydent jest w bardzo dobrych relacjach z panem prezydentem Donaldem Trumpem i niedługo, mam nadzieję, dojdzie do kolejnego spotkania z panem prezydentem Trumpem – kontynuował Leśkiewicz. Wyraził stanowisko, że „to, co dzieje się w basenie Zatoki Perskiej, nie dotyczy bezpośrednio Rzeczypospolitej”.
Donald Trump krytykował państwa NATO za brak zaangażowania w konflikt na Bliskim Wschodzie. Rafał Leśkiewicz był w Wirtualnej Polsce pytany, czy w związku z tym Polacy nie powinni obawiać się konsekwencji ze strony USA. – Nie powinni się obawiać żadnych konsekwencji (...) ze strony Stanów Zjednoczonych – odpowiedział. Ocenił, że wypowiedź Trumpa nie była groźbą.
– Taka prośba nie została skierowana do Rzeczypospolitej. To była ogólna prośba prezydenta Donalda Trumpa, jak widać nie spotkała się z większym zainteresowaniem – mówił w wywiadzie rzecznik, zaznaczając, że USA i Izrael „z dużymi sukcesami” prowadzą „operację na Bliskim Wschodzie”.
– Kluczowe w dyskusji na temat Iranu jest udrożnienie Cieśniny Ormuz i to jest rzecz w tej chwili najważniejsza, bo to wpływa na ceny paliw. Rządzący powinni skupić się na tym, by obniżyć ceny paliw, bo, jak widzimy, ropa naftowa podrożała o ponad złotówkę na litrze, co wpływa również na polską gospodarkę – przekonywał, dodając, że znaczną część ceny paliwa w Polsce stanowią akcyza i VAT, które można obniżyć, by ulżyć kierowcom.
Cieśnina Ormuz
Dopytywany o szczegóły rzecznik Karola Nawrockiego zaprzeczył, jakoby administracja Donalda Trumpa wywierała presję na Polskę w sprawie zaangażowania w wojnę z Iranem. – Absolutnie nie było żadnej presji na pana prezydenta. Stanowczo to dementuję – oświadczył, dodając, że nie było żadnych telefonów ani ruchów ze strony ambasady USA.
W rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prezydenta był również pytany o swą sugestię, że niedługo dojdzie do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. – Niewykluczone, że wkrótce do takiego spotkania dojdzie – powiedział. Dodał, że Pałac Prezydencki wkrótce poinformuje o sprawie. – O szczegółach na razie nie będę mówił – zastrzegł. Leśkiewicz nie chciał zdradzić, czy spotkanie jest planowane w USA.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
Czy jest możliwe, że Donald Trump przyjedzie do Polski? – Nie, w najbliższym czasie na pewno pan prezydent Donald Trump nie przyjedzie do Polski – odparł w wywiadzie rzecznik prezydenta. Mówił jednocześnie, że taka wizyta jest planowana oraz że we wrześniu 2025 r., podczas wizyty w Waszyngtonie, prezydent Nawrocki zaprosił Donalda Trumpa do Polski.
– To spotkało się z życzliwym przyjęciem przez pana prezydenta Donalda Trumpa i niewykluczone, że do tej wizyty dojdzie w bliższej lub dalszej perspektywie, natomiast nie ma jeszcze żadnej konkretnej daty (...). Rozmowy są prowadzone. To jest poważna wizyta, zatem te przygotowania muszą potrwać – podkreślił. Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że wizyta prezydenta Trumpa w Polsce jest „w fazie bardzo ogólnych jeszcze przygotowań”.
