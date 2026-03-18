Prezydent USA niezadowolony z NATO. Rafał Leśkiewicz komentuje słowa Donalda Trumpa

W środę pytany o sprawę rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, powiedział Wirtualnej Polsce, że za decyzję w sprawie niewysyłania wojsk do Iranu odpowiada premier Tusk. Czy dla Pałacu Prezydenckiego decyzja jest akceptowalna? – Kwestie dotyczące twardej dyplomacji nie powinny być przedmiotem otwartej dyskusji publicznej – odparł rzecznik. – Dopiero po wypracowaniu jakiegokolwiek stanowiska powinniśmy o tym mówić – dodał.

– To jest decyzja pana premiera Donalda Tuska. Pan prezydent jest w bardzo dobrych relacjach z panem prezydentem Donaldem Trumpem i niedługo, mam nadzieję, dojdzie do kolejnego spotkania z panem prezydentem Trumpem – kontynuował Leśkiewicz. Wyraził stanowisko, że „to, co dzieje się w basenie Zatoki Perskiej, nie dotyczy bezpośrednio Rzeczypospolitej”.

Donald Trump krytykował państwa NATO za brak zaangażowania w konflikt na Bliskim Wschodzie. Rafał Leśkiewicz był w Wirtualnej Polsce pytany, czy w związku z tym Polacy nie powinni obawiać się konsekwencji ze strony USA. – Nie powinni się obawiać żadnych konsekwencji (...) ze strony Stanów Zjednoczonych – odpowiedział. Ocenił, że wypowiedź Trumpa nie była groźbą.

Czy USA wywierały na Polskę presję w związku z wojną z Iranem?

– Taka prośba nie została skierowana do Rzeczypospolitej. To była ogólna prośba prezydenta Donalda Trumpa, jak widać nie spotkała się z większym zainteresowaniem – mówił w wywiadzie rzecznik, zaznaczając, że USA i Izrael „z dużymi sukcesami” prowadzą „operację na Bliskim Wschodzie”.

– Kluczowe w dyskusji na temat Iranu jest udrożnienie Cieśniny Ormuz i to jest rzecz w tej chwili najważniejsza, bo to wpływa na ceny paliw. Rządzący powinni skupić się na tym, by obniżyć ceny paliw, bo, jak widzimy, ropa naftowa podrożała o ponad złotówkę na litrze, co wpływa również na polską gospodarkę – przekonywał, dodając, że znaczną część ceny paliwa w Polsce stanowią akcyza i VAT, które można obniżyć, by ulżyć kierowcom.