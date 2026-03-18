Iran ostrzelał Teheran, a Izrael zbombardował centrum Bejrutu
18 marca to 19 dzień wojny, która USA i Izrael rozpoczęły z Iranem 28 lutego. Od tego czasu siły amerykańskie i izraelskie atakują z powietrza cele w Iranie, a Iran odpowiada atakami odwetowymi na Izrael, bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie oraz państwa arabskie, które są sojusznikami USA. Iran blokuje też Cieśninę Ormuz – kluczowy szlak dla transportu ropy eksportowanej przez kraje rejonu Zatoki Perskiej.
Po tym, jak 17 marca Izrael poinformował, że w ataku sił powietrznych tego kraju na Iran zginął Laridżani, kolejny wysoki rangą przedstawiciel teherańskiego reżimu, Iran przeprowadził atak odwetowy przy użyciu pocisków uzbrojonych w głowice kasetowe – poinformowała w środę irańska telewizja państwowa.
Rządy Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii we wspólnym oświadczeniu ostrzegły, że szeroko zakrojona izraelska ofensywa lądowa w Liba...
W ataku, do którego miało dojść w nocy z wtorku na środę zginęły dwie osoby na obrzeżach Tel Awiwu, co oznacza, że łączna liczba ofiar cywilnych wojny z Iranem wzrosła w Izraelu do co najmniej 14 (łączna liczba ofiar wojny w całym rejonie Bliskiego Wschodu miała przekroczyć 3 tysiące). Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że do ataku użyto m.in. pocisków balistycznych średniego zasięgu Chorramszahr-4 i Kadr. Zasięg obu pocisków to do 2 tys. km. Użyte do ataku pociski miały być uzbrojone w głowice kasetowe. Irański rząd potwierdził we wtorek wieczorem, że Laridżani zginął w ataku. W ataku – jak informuje Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego – zginęli też jego zastępca, Alireza Bajat i syn Morteza Laridżani.
Zasięg irańskich rakiet
Z kolei w Iranie pocisk uderzył w pobliżu elektrowni atomowej w Buszehr, ale nie ma informacji o uszkodzeniach ani ofiarach – wynika z informacji przekazanych przez Iran Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Tymczasem Izrael kontynuuje swoje działania wymierzone w libański Hezbollah. W nocy z wtorku na środę doszło do ataku na dzielnicę al-Bāshūra w centrum Bejrutu. Przed atakiem Izrael wezwał mieszkańców budynku, który był celem uderzenia, do ewakuacji.
Izrael atakował też inne cele w Bejrucie oraz cele w południowej i wschodniej części Libanu, co jest sygnałem eskalacji działań przeciwko Hezbollahowi.
W środowym ataku na Bejrut zginęło co najmniej sześć osób, a 24 zostały ranne – podało Ministerstwo Zdrowia Libanu. Izrael atakuje cele w Libanie od 2 marca – to reakcja na ostrzał terytorium Izraela przez Hezbollah w odwecie za izraelski atak na Iran. Jak dotąd w izraelskich atakach na cele w Libanie, do których doszło po 2 marca, zginęło ponad 900 osób, a ponad 800 tysięcy musiało uciekać ze swoich domów. Izrael rozpoczął też ograniczoną, jeśli chodzi o skalę, operację lądową na pograniczu Izraela i Libanu, istnieją jednak obawy, że Tel Awiw przygotowuje się do pełnowymiarowej inwazji.
Z kolei USA poinformowały o atakach z użyciem bomb penetrujących o masie ok. 2,2 tys. kg do ataku na składy pocisków przeciwokrętowych na wybrzeżu Cieśniny Ormuz. Pociski te – jak podkreślają Amerykanie – miały stanowić zagrożenie dla statków znajdujących się w rejonie zablokowanej przez Iran Cieśniny.
Przez Cieśninę Ormuz przechodzi w normalnych warunkach ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i ok. 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sposób. Blokada Cieśniny doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy, który osiągnął poziom 100 dolarów za baryłkę (o niemal 50 proc. więcej niż przed wojną). O skokowym wzroście cen benzyny informują przewoźnicy lotniczy, którzy informują, że wzrost kosztów transportu lotniczego będzie liczony w setkach milionów dolarów, co przełoży się na wyższe ceny biletów i ograniczenie lotów na niektórych trasach.
Trump wzywał sojuszników USA z państw NATO, by dołączyli do USA w staraniach o odblokowanie Cieśniny, ale większość krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego sygnalizuje, że nie chcą być wciągane w konflikt. Trump nazwał postawę sojuszników „głupim błędem”.
18 marca w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej mają odbyć się konsultacje szefów MSZ państw arabskich i muzułmańskich poświęcone temu, jak zwiększyć stabilność w regionie.
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford, który uczestniczy w działaniach USA i Izraela przeciw Iranowi płyni...
Na Marynarce Wojennej USA (US Navy) mszczą się zbytnia pewność siebie prezydenta Donalda Trumpa i sekretarza obr...
Prezydent Donald J. Trump opublikował dziś na platformie Truth Social oświadczenie, w którym chwali się miażdżąc...
Joe Kent, dyrektor Narodowego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu ogłosił swoją rezygnację, stwierdzając, że „nie...
