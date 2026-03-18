18 marca to 19 dzień wojny, która USA i Izrael rozpoczęły z Iranem 28 lutego. Od tego czasu siły amerykańskie i izraelskie atakują z powietrza cele w Iranie, a Iran odpowiada atakami odwetowymi na Izrael, bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie oraz państwa arabskie, które są sojusznikami USA. Iran blokuje też Cieśninę Ormuz – kluczowy szlak dla transportu ropy eksportowanej przez kraje rejonu Zatoki Perskiej.

Rośnie liczba ofiar wojny w Izraelu. Iran użył pocisków balistycznych z głowicami kasetowymi

Po tym, jak 17 marca Izrael poinformował, że w ataku sił powietrznych tego kraju na Iran zginął Laridżani, kolejny wysoki rangą przedstawiciel teherańskiego reżimu, Iran przeprowadził atak odwetowy przy użyciu pocisków uzbrojonych w głowice kasetowe – poinformowała w środę irańska telewizja państwowa.

W ataku, do którego miało dojść w nocy z wtorku na środę zginęły dwie osoby na obrzeżach Tel Awiwu, co oznacza, że łączna liczba ofiar cywilnych wojny z Iranem wzrosła w Izraelu do co najmniej 14 (łączna liczba ofiar wojny w całym rejonie Bliskiego Wschodu miała przekroczyć 3 tysiące). Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że do ataku użyto m.in. pocisków balistycznych średniego zasięgu Chorramszahr-4 i Kadr. Zasięg obu pocisków to do 2 tys. km. Użyte do ataku pociski miały być uzbrojone w głowice kasetowe. Irański rząd potwierdził we wtorek wieczorem, że Laridżani zginął w ataku. W ataku – jak informuje Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego – zginęli też jego zastępca, Alireza Bajat i syn Morteza Laridżani.