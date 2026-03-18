Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Bliski Wschód płonie. Iran mści się za Laridżaniego, Izrael bombarduje centrum Bejrutu

Iran przeprowadzi atak rakietowy na Tel Awiw w odwecie za śmierć w izraelskim ataku Alego Laridżaniego, sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego tego kraju. Z kolei Izrael w nocy z wtorku na środę zbombardował centrum Bejrutu.

Publikacja: 18.03.2026 07:27

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

18 marca to 19 dzień wojny, która USA i Izrael rozpoczęły z Iranem 28 lutego. Od tego czasu siły amerykańskie i izraelskie atakują z powietrza cele w Iranie, a Iran odpowiada atakami odwetowymi na Izrael, bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie oraz państwa arabskie, które są sojusznikami USA. Iran blokuje też Cieśninę Ormuz – kluczowy szlak dla transportu ropy eksportowanej przez kraje rejonu Zatoki Perskiej. 

Rośnie liczba ofiar wojny w Izraelu. Iran użył pocisków balistycznych z głowicami kasetowymi

Po tym, jak 17 marca Izrael poinformował, że w ataku sił powietrznych tego kraju na Iran zginął Laridżani, kolejny wysoki rangą przedstawiciel teherańskiego reżimu, Iran przeprowadził atak odwetowy przy użyciu pocisków uzbrojonych w głowice kasetowe – poinformowała w środę irańska telewizja państwowa. 

Czytaj więcej

W Libanie co najmniej 130 tysięcy osób schroniło się w zbiorowych ośrodkach dla uchodźców
Konflikty zbrojne
Zachód ostrzega Izrael: Ofensywa lądowa na Liban będzie powtórką ze Strefy Gazy

W ataku, do którego miało dojść w nocy z wtorku na środę zginęły dwie osoby na obrzeżach Tel Awiwu, co oznacza, że łączna liczba ofiar cywilnych wojny z Iranem wzrosła w Izraelu do co najmniej 14 (łączna liczba ofiar wojny w całym rejonie Bliskiego Wschodu miała przekroczyć 3 tysiące). Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że do ataku użyto m.in. pocisków balistycznych średniego zasięgu Chorramszahr-4 i Kadr. Zasięg obu pocisków to do 2 tys. km. Użyte do ataku pociski miały być uzbrojone w głowice kasetowe. Irański rząd potwierdził we wtorek wieczorem, że Laridżani zginął w ataku. W ataku – jak informuje Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego – zginęli też jego zastępca, Alireza Bajat i syn Morteza Laridżani.

Foto: PAP

Reklama
Reklama

Z kolei w Iranie pocisk uderzył w pobliżu elektrowni atomowej w Buszehr, ale nie ma informacji o uszkodzeniach ani ofiarach – wynika z informacji przekazanych przez Iran Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. 

Tymczasem Izrael kontynuuje swoje działania wymierzone w libański Hezbollah. W nocy z wtorku na środę doszło do ataku na dzielnicę al-Bāshūra w centrum Bejrutu. Przed atakiem Izrael wezwał mieszkańców budynku, który był celem uderzenia, do ewakuacji. 

Izrael atakował też inne cele w Bejrucie oraz cele w południowej i wschodniej części Libanu, co jest sygnałem eskalacji działań przeciwko Hezbollahowi. 

W środowym ataku na Bejrut zginęło co najmniej sześć osób, a 24 zostały ranne – podało Ministerstwo Zdrowia Libanu. Izrael atakuje cele w Libanie od 2 marca – to reakcja na ostrzał terytorium Izraela przez Hezbollah w odwecie za izraelski atak na Iran. Jak dotąd w izraelskich atakach na cele w Libanie, do których doszło po 2 marca, zginęło ponad 900 osób, a ponad 800 tysięcy musiało uciekać ze swoich domów. Izrael rozpoczął też ograniczoną, jeśli chodzi o skalę, operację lądową na pograniczu Izraela i Libanu, istnieją jednak obawy, że Tel Awiw przygotowuje się do pełnowymiarowej inwazji. 

Z kolei USA poinformowały o atakach z użyciem bomb penetrujących o masie ok. 2,2 tys. kg do ataku na składy pocisków przeciwokrętowych na wybrzeżu Cieśniny Ormuz. Pociski te – jak podkreślają Amerykanie – miały stanowić zagrożenie dla statków znajdujących się w rejonie zablokowanej przez Iran Cieśniny. 

Reklama
Reklama

Przez Cieśninę Ormuz przechodzi w normalnych warunkach ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i ok. 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sposób. Blokada Cieśniny doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy, który osiągnął poziom 100 dolarów za baryłkę (o niemal 50 proc. więcej niż przed wojną). O skokowym wzroście cen benzyny informują przewoźnicy lotniczy, którzy informują, że wzrost kosztów transportu lotniczego będzie liczony w setkach milionów dolarów, co przełoży się na wyższe ceny biletów i ograniczenie lotów na niektórych trasach. 

Trump wzywał sojuszników USA z państw NATO, by dołączyli do USA w staraniach o odblokowanie Cieśniny, ale większość krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego sygnalizuje, że nie chcą być wciągane w konflikt. Trump nazwał postawę sojuszników „głupim błędem”. 

18 marca w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej mają odbyć się konsultacje szefów MSZ państw arabskich i muzułmańskich poświęcone temu, jak zwiększyć stabilność w regionie. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

USS Gerald Ford
Konflikty zbrojne
Pożar na pokładzie lotniskowca USA, który bierze udział w działaniach przeciw Iranowi
Amerykanie mają potężne lotniskowce, ale brakuje im tanich eskortowców
Konflikty zbrojne
Blokada Cieśniny Ormuz. USA są niezdolne do ochrony statków handlowych
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Donald Trump ogłasza: Nie potrzebujemy i nigdy nie potrzebowaliśmy sojuszników z NATO
Joe Kent
Konflikty zbrojne
Joe Kent, szef Narodowego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu rezygnuje
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama