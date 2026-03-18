Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kolejny wysoki rangą członek władz Iranu zabity przez Izrael? „Wyeliminowany w Teheranie”

Minister obrony Izraela Izrael Kac ogłosił, że podczas nocnego ataku w Teheranie „wyeliminowany” został Esmail Chatib, minister wywiadu Iranu.

Publikacja: 18.03.2026 11:53

Teheran, budynek uszkodzony w nalocie podczas trwającego od kilkunastu dni ataku USA i Izraela na Iran. Fotografia ilustracyjna z 15 marca

Foto: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Jakub Czermiński

Jak dotąd irańskie władze nie potwierdziły doniesień izraelskiego rządu na temat śmierci Chatiba – podała agencja Reutera.

Izrael Kac powiedział, że on oraz premier Izraela Beniamin Netanjahu upoważnili izraelskie wojsko do zabijania wyższych rangą przedstawicieli Iranu bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody w indywidualnych przypadkach. – Upoważniłem (Siły Obronne Izraela – red.) do neutralizowania każdego wysokiego rangą irańskiego oficjela, gdy tylko pojawi się okazja operacyjna lub wywiadowcza, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody – oświadczył.

Czytaj więcej

Ali Laridżani (w środku) był kluczowym przedstawicielem reżimu w Teheranie
Konflikty zbrojne
Iran otrzymał dotkliwy cios. Teraz będzie walczył z jeszcze większą determinacją

Informacja o śmierci ministra wywiadu Iranu pojawiła się po tym, jak władze w Teheranie potwierdziły, że zabity został Ali Laridżani, szef irańskiej rady bezpieczeństwa, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, kluczowy pośrednik między strukturami militarnymi, religijnymi i politycznymi, mocno oddziałujący na kontakty Iranu ze światem zewnętrznym, zwłaszcza Rosją i Chinami. Laridżani uchodził za faktycznego przywódcę Islamskiej Republiki Iranu, taką rolę na czas wojny miał dla niego przewidywać Ali Chamenei, który zginął 28 lutego, pierwszego dnia ataku USA i Izraela na Iran.

W ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone ogłosiły, że poszukują informacji o kluczowych członkach władz Iranu. Departament Stanu USA informował o nagrodzie w wysokości do 10 mln dol., obiecywał też ewentualnym informatorom możliwość bezpiecznego opuszczenia Iranu. Na liście dziesięciu oficjeli, którymi zainteresowani byli Amerykanie, byli m.in. Esmail Chatib, Ali Laridżani oraz ajatollah Modżtaba Chamenei, nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu.

Reklama
Reklama

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Kryzys w NATO. Trump grozi wyjściem USA po sporze o Cieśninę Ormuz
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Gen. Antonio Aguto (z lewej) i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty tego ostatniego w
Konflikty zbrojne
Raport Pentagonu: Pijany generał USA spotkał się z Blinkenem, wcześniej zgubił tajne dokumenty
Żołnierze z 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej „Chołodnyj Jar” testują drony sterowane światło
Konflikty zbrojne
Ukraińskie drony sięgnęły Uralu. Siergiej Szojgu ostrzega przed paraliżem rosyjskiego przemysłu
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama