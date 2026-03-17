Z tego artykułu dowiesz się: Jakie warunki Stany Zjednoczone stawiają Zambii w zamian za kluczowe wsparcie medyczne i dostęp do zasobów mineralnych.

W jaki sposób strategia „America First” kształtuje aktualną politykę pomocy zagranicznej USA.

Jakie długoterminowe konsekwencje dla zdrowia publicznego oraz suwerenności państw afrykańskich mogą wynikać z negocjacji.

„Zrealizujemy nasze cele tylko wtedy, gdy pokażemy gotowość do publicznego odebrania Zambii wsparcia na dużą skalę” – cytuje dziennik fragment projektu notatki przygotowanej dla sekretarza stanu, Marco Rubio, przez pracowników biura ds. Afryki.

Około 1,3 mln mieszkańców Zambii korzysta z codziennego leczenia HIV finansowanego przez rząd USA w ramach wieloletniego programu PEPFAR. Amerykańskie wsparcie obejmuje również działania przeciw gruźlicy i malarii. Z notatki wynika, że cięcia mogłyby wejść w życie już w maju, jeśli negocjacje nie posuną się naprzód.

„America First” a polityka pomocy zagranicznej

Negocjacje wpisują się w szerszą strategię Waszyngtonu polegającą na przekształcaniu pomocy zagranicznej zgodnie z podejściem „America First”, które coraz częściej uzależnia finansowanie od interesów strategicznych i gospodarczych USA.