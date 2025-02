"Ogromne konsekwencje" decyzji Donalda Trumpa. Wstrzymane badania nad HIV i malarią

Superwulkan Yellowstone: Gdzie może dojść do wybuchu? Najnowsze ustalenia naukowców

Magma znajdująca się pod superwulkanem Yellowstone przesuwa się prawdopodobnie w kierunku północno-wschodnim. To właśnie w tym rejonie w przyszłości może dojść do aktywności wulkanicznej. Do takiego wniosku doszli naukowcy na podstawie ostatnich badań.