Floryda zamierza odejść od obowiązku szczepień, w tym obowiązkowych szczepień dla dzieci uczęszczających do stanowych szkół - oświadczył naczelny lekarz stanu Joseph Ladapo. Eksperci alarmują, że decyzja może doprowadzić do pojawienia się ognisk chorób zakaźnych wśród dzieci, turystów i osób z osłabionym układem odpornościowym.

Publikacja: 04.09.2025 05:29

Joseph Ladapo, naczelny lekarz Florydy

Joseph Ladapo, naczelny lekarz Florydy

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego naczelny lekarz Florydy chce zniesienia obowiązku szczepień w stanie?
  • Przed jakimi skutkami zniesienia obowiązku szczepień na Florydzie ostrzegają eksperci?
  • Jakie stanowisko ws. szczepień zajmuje gubernator Florydy Ron DeSantis?

Ladapo, podobnie jak gubernator Florydy, polityk Partii Republikańskiej Ron DeSantis, uważa, że kwestia szczepienia lub jego braku jest „osobistym wyborem”. – Każde z nich (obowiązkowych szczepień – red.) jest złe i pachnie pogardą oraz niewolnictwem. Kim jestem jako przedstawiciel administracji, albo ktokolwiek inny, kim jestem jako człowiek stojący tu i teraz przed wami, by mówić wam, co robić ze swoim ciałem? – pytał Ladapo na konferencji prasowej w Tampie. 

Ron DeSantis, gubernator Florydy, ws. szczepień stoi na stanowisku, że „wolności medycznej trzeba bronić”

Ladapo zapowiedział, że jego urząd cofnie obowiązek szczepień dotyczący kilku szczepionek, wprowadzony przez naczelnego lekarza, ale aby znieść wszystkie obowiązkowe szczepienia w stanie potrzebna będzie decyzja kontrolowanego przez Partię Republikańską stanowego Kongresu. Ten zbierze się jednak dopiero w styczniu. 

– Twoje ciało jest darem od Boga. To, co umieszczasz w swoim ciele wynika z twojej relacji z ciałem i Bogiem – mówił też Ladapo dodając, że jako urzędnik nie ma prawa wprowadzać w tej kwestii żadnych nakazów.

Gubernator DeSantis, w czasie pandemii COVID-19, sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom przeciwko koronawirusowi. – Wolność medyczna jest czymś, czego musimy bardzo sumiennie chronić – mówił. Z kolei Ladapo krytykował szczepionki przeciwko COVID-19 oparte na technologii mRNA opracowane przez koncerny Pfizer i Moderna. Wzywał też do dokładnego zbadania efektów ubocznych, jakie wiążą się z przyjęciem tych szczepionek. Ladapo współpracował w tym okresie z Tracy Beth Hoeg, specjalistką ds. medycyny sportowej, która sprzeciwiała się obowiązkowemu noszeniu masek i podawaniu dzieciom niektórych szczepionek.

Obowiązkowe szczepienia w Polsce

W Polsce obowiązkiem szczepień objęte są dzieci i młodzież. Szczepienia te są finansowane z budżetu. Program Szczepień Ochronnych obejmuje m.in.:

Szczepienie przeciw gruźlicy,

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B),

Szczepienia przeciw rotawirusom,

Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi,

Szczepienie przeciw poliomyelitis,

Szczepienie przeciw inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b (Hib),

Szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR),

Szczepienie przeciw pneumokokom,

Szczepienia przeciw ospie wietrznej w grupach ryzyka.

Dodatkowo obowiązkowe są szczepienia kobiet ciężarnych przeciwko krztuścowi.

Reuters przypomina, że obecnie we wszystkich stanach USA istnieje obowiązek szczepień wobec dzieci uczęszczających do szkół publicznych. Jednak z danych federalnych wynika, że odsetek zaszczepionych przeciwko różnym chorobom zakaźnym, w tym odrze, tyfusowi i polio, spadł wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025. Dane na ten temat Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób opublikowały w lipcu, w czasie, gdy w USA gwałtownie rosła liczba zachorowań na odrę. W lipcu liczba przypadków odry była w USA największa od czasu, gdy w 2000 roku ogłoszono, iż USA są krajem wolnym od tej choroby. 

Eksperci alarmują: Zniesienie obowiązku szczepień na Florydzie przełoży się na liczbę zachorowań w całych Stanach Zjednoczonych

Dr Tina Tan, stojąca na czele Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych oświadczyła, że działania władz Florydy „zakończą się wielką katastrofą”. – Pojawi się wiele ognisk zakażeń chorobami, których można uniknąć dzięki szczepieniom. Choroby te zaczną się szerzyć. Dzieci zaczną je przynosić do domów – stwierdziła. Ponadto – ze względu na to, że Floryda jest popularnym celem wyjazdów wakacyjnych – choroby, które zaczną szerzyć się w tym stanie mogą być następnie przenoszone do innych części kraju. 

5,1 proc.

Tyle dzieci w wieku przedszkolnym na Florydzie nie przyjęło przynajmniej jednego obowiązkowego szczepienia

Dr Michael Osterholm, ekspert ds. chorób zakaźnych na Uniwersytecie stanu Minnesota nazwał zapowiedź zniesienia obowiązku szczepień na Florydzie „lekkomyślną”. – Każdy rodzic dziecka, które umrze lub zostanie hospitalizowane z powodu choroby, której można uniknąć dzięki szczepieniom, będzie dokładnie wiedział , dlaczego (jest to lekkomyślna decyzja – red.) – powiedział w rozmowie z agencją Reutersa. 

Obecny sekretarz zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr. od dawna kwestionował bezpieczeństwo stosowania niektórych szczepionek i wyrażał pogląd, że szczepionki przyczyniły się do wzrostu liczby przypadków autyzmu wśród dzieci. Pogląd ten nie jest jednak naukowo udowodniony.

Naczelny lekarz Florydy miał być jednym z rozpatrywanych przez obecnego sekretarza zdrowia kandydatów do objęcia funkcji dyrektora Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ostatecznie stanowisko to objęła Susan Monarez).

Tymczasem David Jolly, kandydat Partii Demokratycznej na gubernatora Florydy oświadczył, że kolejny gubernator powinien odwołać Ladapo ze stanowiska. „Wiem, że ja bym to zrobił” – napisał w serwisie X. 

Dane Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób wskazują, że ok. 5,1 proc. dzieci w wieku przedszkolnym z Florydy nie przyjęło co najmniej jednego obowiązkowego szczepienia. 

