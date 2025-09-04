Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego naczelny lekarz Florydy chce zniesienia obowiązku szczepień w stanie?

Przed jakimi skutkami zniesienia obowiązku szczepień na Florydzie ostrzegają eksperci?

Jakie stanowisko ws. szczepień zajmuje gubernator Florydy Ron DeSantis?

Ladapo, podobnie jak gubernator Florydy, polityk Partii Republikańskiej Ron DeSantis, uważa, że kwestia szczepienia lub jego braku jest „osobistym wyborem”. – Każde z nich (obowiązkowych szczepień – red.) jest złe i pachnie pogardą oraz niewolnictwem. Kim jestem jako przedstawiciel administracji, albo ktokolwiek inny, kim jestem jako człowiek stojący tu i teraz przed wami, by mówić wam, co robić ze swoim ciałem? – pytał Ladapo na konferencji prasowej w Tampie.

Reklama Reklama

Ron DeSantis, gubernator Florydy, ws. szczepień stoi na stanowisku, że „wolności medycznej trzeba bronić”

Ladapo zapowiedział, że jego urząd cofnie obowiązek szczepień dotyczący kilku szczepionek, wprowadzony przez naczelnego lekarza, ale aby znieść wszystkie obowiązkowe szczepienia w stanie potrzebna będzie decyzja kontrolowanego przez Partię Republikańską stanowego Kongresu. Ten zbierze się jednak dopiero w styczniu.

– Twoje ciało jest darem od Boga. To, co umieszczasz w swoim ciele wynika z twojej relacji z ciałem i Bogiem – mówił też Ladapo dodając, że jako urzędnik nie ma prawa wprowadzać w tej kwestii żadnych nakazów.

Gubernator DeSantis, w czasie pandemii COVID-19, sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom przeciwko koronawirusowi. – Wolność medyczna jest czymś, czego musimy bardzo sumiennie chronić – mówił. Z kolei Ladapo krytykował szczepionki przeciwko COVID-19 oparte na technologii mRNA opracowane przez koncerny Pfizer i Moderna. Wzywał też do dokładnego zbadania efektów ubocznych, jakie wiążą się z przyjęciem tych szczepionek. Ladapo współpracował w tym okresie z Tracy Beth Hoeg, specjalistką ds. medycyny sportowej, która sprzeciwiała się obowiązkowemu noszeniu masek i podawaniu dzieciom niektórych szczepionek.