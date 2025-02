Przedstawiciel administracji Trumpa, urzędnik Departamentu Sprawiedliwości Brett Shumate, powiedział sędziemu, że prezydent „zdecydował, iż w USAID dochodzi do korupcji i oszustw”. Kilka godzin po objęciu urzędu przez Trumpa, 20 stycznia, podpisał on rozporządzenie wykonawcze wstrzymujące wszelką pomoc zagraniczną do czasu weryfikacji i dostosowania takich funduszy do jego polityki „America First”. Doprowadziło to do nakazu wstrzymania prac w USAID, które prowadzi programy zdrowotne i ratunkowe w około 120 krajach, w tym w najbiedniejszych regionach świata.

Krytycy działań Trumpa nie szczędzą mu słów krytyki za zamknięcie agencji. Samantha Power, była szefowa USAID za czasów prezydenta Joe Bidena, napisała w artykule w „The New York Times”: „Jesteśmy świadkami jednego z najgorszych i najkosztowniejszych błędów w polityce zagranicznej w historii USA”.

Szef programu Narodów Zjednoczonych ds. walki z HIV/AIDS powiedział BBC, że cięcia będą miały katastrofalne skutki na całym świecie. „Liczba zgonów związanych z AIDS w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie o 6,3 miliona, jeśli finansowanie nie zostanie przywrócone” — stwierdziła dyrektor wykonawcza UNAIDS Winnie Byanyima.