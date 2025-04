Poza niskim poziomem polskiej ODA (od 2016 do 2021 r. od 0,13 do 0,15 proc. DNB) sporo wątpliwości budzi także jakość systemu polskiej pomocy, w tym od wielu lat oceniana jako niewystarczająca koordynacja ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) i brak jednolitej koncepcji efektywnego wykorzystywania pomocy rozwojowej w realizacji założeń polskiej polityki zagranicznej. Polsce wciąż daleko do spojrzenia na pomoc rozwojową jako na element jej smart power, czyli inteligentnej siły, łączącej jej miękki (soft) i twardy (hard) wymiar, a także budowania swojej globalnej, czy chociaż regionalnej, pozycji pomocowej.

Czego nam dziś brakuje?

Położenie geograficzne Polski i obecna sytuacja międzynarodowa nie powinny pozwalać nam na decyzje w polityce współpracy rozwojowej podobne do tych podjętych przez Holandię czy Belgię. Co więcej, jeśli wziąć pod uwagę, że dotychczasowe wysiłki na rzecz budowy odporności i stabilności w państwach priorytetowych dla Polski, takich jak Ukraina, Gruzja czy Mołdawia, spoczywały głównie na barkach UE i Stanów Zjednoczonych (amerykańskie wsparcie gospodarcze przekazane dla Ukrainy w 2024 r. wyniosło 6 mld dolarów, i to USAID była w zdecydowanej mierze odpowiedzialna za te środki) to niepokojąca sytuacja w tej części świata powinna skłaniać nas do zwiększenia naszej współpracy rozwojowej. Głos Warszawy musi brzmieć głośniej niż kiedykolwiek, aby luka pozostawiona przez innych zachodnich donatorów była jak najmniejsza i aby nie doszło do rozlania się destabilizacji w sąsiednich regionach.

Kryzys pomocowy to czas, kiedy Polska ma okazję pokazać swoją wiarygodność, nie opuszczając partnerów nawet wtedy, gdy robią to inni (szczególnie, kiedy może to przynieść destabilizację). To czas tworzenia strategii współpracy z państwami partnerskimi. Niezbędne są także konkretne zmiany w systemie polskiej współpracy rozwojowej: zwiększanie nakładów na ODA i budowanie krajowej platformy współpracy, dialogu i edukacji, połączonych wspólnie wypracowaną wizją polskiej pomocy, wdrażaną przez dobrego koordynatora. MSZ ma sporo na głowie, a zasoby dość ograniczone. Może warto więc oddelegować część zadań, skoro są chętni?

Polska ma dobrze rozwiniętą sieć pomocowych i humanitarnych organizacji pozarządowych, a o sile sprawnego społeczeństwa obywatelskiego można było się przekonać chociażby przy kryzysie uchodźczym 2022 roku. Od wielu lat wiele z organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą rozwojową i humanitarną zrzeszonych jest w Grupie Zagranica, co daje platformę do współdziałania. W naszym systemie współpracy rozwojowej sprawnie funkcjonuje też Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM), rozpatrywana do objęcia roli agencji współpracy rozwojowej, której to zadania dziś w praktyce realizuje.