Bartosz Cichocki: Po likwidacji USAID podnieśmy na Ukrainie porzuconą przez Amerykanów pałeczkę

Po trzecie, transformacja energetyczna. Generacja mocy, miks energetyczny, dystrybucja to kręgosłup każdego państwa. To Polak, współtwórca naszej i światowej transformacji, Michał Kurtyka został wybrany do przygotowania wraz z wicepremier Julią Swyrydenko narodowego planu energetyki i klimatu Ukrainy. Ten dokument wyznacza ścieżkę dostosowania tego państwa do parametrów unijnych w obszarze energetycznym. Plan czeka na wprowadzenie w życie.

Wreszcie, po czwarte, pieniądze. Sztuka skutecznego wykorzystywania funduszy unijnych to matka reform. Nadzorowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Fundacja Solidarności Międzynarodowej uzyskała w 2023 roku ocenę filarową Komisji Europejskiej. Świadczy to, że zespół FSM nauczył się przejrzystego i skutecznego wykorzystywania instrumentów wsparcia UE. To cenna wiedza, którą powinniśmy się z dumą dzielić i z satysfakcją zbierać tego owoce.

Właściwe wykorzystanie polskiej prezydencji w UE na rzecz wsparcia rozwoju i transformacji na Ukrainie przyniesie pozytywne skutki nie tylko w postaci zabezpieczenia naszej wschodniej flanki przed negatywnymi skutkami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi rosyjskiej napaści. Będzie też najlepszym argumentem, by Warszawa uczestniczyła w rozmowach o zawieszeniu broni na Ukrainie, czyli o przyszłym kształcie architektury bezpieczeństwa europejskiego.