Trump planuje spotkanie z Zełenskim. Tematy rozmowy: koniec wojny i ukraińskie złoża

Byłoby to pierwsze spotkanie obydwu prezydentów po powrocie Trumpa do Białego Domu. Jeśli do niego dojdzie, Trump i Zełenski spotkają się zapewne w Waszyngtonie, bo do Kijowa Trump „się nie wybiera” - jak powiedział.



Według nieoficjalnych informacji, podczas możliwego spotkania obaj przywódcy mieliby rozmawiać o zasobach naturalnych Ukrainy i zakończeniu wojny.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna w Ukrainie. Czyżby zbliżał się koniec? Waszyngton i Kreml przyznają, że prowadzą zakulisowe negocjacje w sprawie zakończenia działań zbrojnych. Pojawiają się domysły, że jawne rozmowy mogą zacząć się nawet w lutym.

Ostatnie spotkanie w Paryżu

Ostatni raz Zełenski i Trump widzieli się w grudniu w Paryżu, na ponownym otwarciu odrestaurowanej po pożarze katedry Notre Dame. Doszło wówczas do trójstronnej rozmowy, zainicjowanej przez prezydenta Emmanuela Macrona.

„Wall Street Journal” pisał wówczas, że 7 grudnia Trump powiedział prezydentom Wołodymyrowi Zełenskiemu i Emmanuelowi Macronowi, że nie popiera członkostwa Ukrainy w NATO. Chciałby jednak, aby po zakończeniu działań wojennych powstała silna, dobrze uzbrojona Ukraina.



Trump powiedział też, że główną rolę w obronie i wspieraniu Ukrainy powinna odegrać Europa i że chce, aby to europejskie wojska były obecne na Ukrainie, aby monitorować zawieszenie broni. Nie wykluczył poparcia USA dla tego porozumienia, ale wykluczył obecność sił USA na Ukrainie.