Donald Trump zawiesza pomoc dla Ukrainy. „Nie możemy wypłacić wynagrodzeń”

– To oznaka tego, że USA odchodzą od koncepcji „soft power” Josepha Nyea Jr i stawiają na inne kroki. To było do przewidzenia i warto było do tego się przygotować – mówi „Rzeczpospolitej” znany kijowski politolog i wykładowca akademicki dr Jewhen Mahda.

– Dzisiaj Ukraina sporo zyskałaby, gdyby każdy ukraiński milioner zaopiekował się chociaż jedną z takich organizacji w ramach demonstracji jedności i odpowiedzialności społecznej. Instytucje pozarządowe dla Ukrainy są bardzo ważne i jeżeli nie będziemy ich rozwijać, szybko zboczymy na drogę np. Gruzji – uważa.