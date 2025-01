W sobotę Wołodymyr Zełenski wystąpił na konferencji prasowej z prezydent Mołdawii Maią Sandu, która składa wizytę w Kijowie. Prezydent Ukrainy poruszył temat negocjacji dotyczących zakończenia wojny.

Reklama

- Jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądał system rozmów: mam nadzieję, że będzie tam Ukraina, Ameryka, Europa i Rosja - powiedział Zełenski zaznaczając, że żadne ramy dotyczące negocjacji nie zostały jeszcze ustalone. - Naprawdę chciałbym, żeby Europa wzięła udział, ponieważ będziemy członkami Unii Europejskiej - dodał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wiceszef MSZ Rosji wskazuje kluczowy warunek zakończenia wojny na Ukrainie Aleksandr Gruszko, wiceszef rosyjskiej dyplomacji, w rozmowie z telewizją Rossija-24 wskazał jaki jest - z perspektywy Moskwy - kluczowy warunek ewentualnego porozumienia ws. zakończenia wojny na Ukrainie (Gruszko nie używa słowa „wojna”, mówi o „konflikcie”).

Wojna na Ukrainie i negocjacje z Władimirem Putinem. Co zrobi Donald Trump?

Ukraiński polityk wyraził przekonanie, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump może doprowadzić do zakończenia wojny, ale zastrzegł, iż będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli Ukraina zostanie włączona do rozmów. - W przeciwnym razie to się nie sprawdzi, ponieważ Rosja nie chce kończyć wojny, a Ukraina - tak - przekonywał.