Donald Trump chciał zamrożenia wydatków federalnych. Jego decyzję zablokowała sędzia

Jak informuje Associated Press, sędzia okręgowa Loren L. AliKhan zablokowała zamrożenie wydatków federalnych chwilę przed planowanym wejściem wytycznych Donalda Trumpa w życie. Jej postanowienie zakłada wstrzymanie egzekwowania dyrektywy co najmniej do poniedziałku – wówczas odbędzie się bowiem kolejna rozprawa sądowa w tej sprawie.

Sędzia zablokowała decyzję Trumpa ws. wydatków federalnych

Agencja Associated Press zauważa, że celem Donalda Trumpa było dostosowanie wydatków federalnych do jego priorytetów – między innymi zwiększenia produkcji paliw kopalnych, wycofania ochrony dla osób transpłciowych i rezygnacji z działań na rzecz różnorodności, równości oraz integracji. Dotknęłoby to także wiele programów promujących politykę związaną z aborcją oraz ekologią.

Biały Dom wcześniej podkreślał, że programy bezpośredniej pomocy – między innymi ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne dla seniorów oraz bony żywnościowe – będą funkcjonowały tak samo, jak wcześniej. Inne jednak byłyby zagrożone. Mowa tu między innymi o dotacjach infrastrukturalnych oraz o programie w ramach którego dostarczane są posiłki dla seniorów czy osób niesprawnych.

Pozew, do którego doprowadziło wydanie nakazu przez sędzię, złożyły organizacje non-profit, które podkreślały, iż nawet czasowe przerwy w finansowaniu mogą spowodować wiele negatywnych konsekwencji – m.in. zwolnienia pracowników czy zamknięcie części instytucji.