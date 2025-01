Trump zamienia pomoc humanitarną w instrument nacisku

Jednak, co ważne, dcyzja Trumpa nie oznacza skasowania całej pomocy humanitarnej i nagłego wyparowania z finansów świata 65 mld dolarów. Na razie jest to przegląd, ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale można dostrzec powody do pesmizmu, bo Trump silnie akcentuje nowy pragmatyzm pomocy. Pomoc ma być spójna z wizją prezydenta. Można się więc spodziewać, ze programy wspierające kwestie światopoglądowe czy ruchy prodemokratyczne albo równouprawnienie – będą cięte. Za to pomoc będzie narzędziem do wywierania nacisku na inne rządy.

- To pokazuje zmianę polityki amerykańskiej, pokazuje że USA nie chce sprawować już przywództwa w świecie, ale chce mieć imperialną władzę. Skutkiem będzie podporządkowanie pomocy interesom amerykańskim, pomoc zamieni się w narzędzie przymusu dla różnych władz, by zachowywały się tak, jak USA chcą. Kolumbii – zagrozili wysokimi cłami, to jest potężne narzędzie. Drugim instrumentem będzie warunkowanie pomocy, to się stanie instrumentem polityki zagranicznej. Zmusi kraje, jak Bangladesz czy Irak, do przyjmowania nielegalnych imigrantów – zauważa Patryk Kugiel. I dodaje, że byłoby jednak zaskakujące, gdyby Trump wstrzymał pomoc dla organizacji prodemokratycznych w Iranie, bo tam jego interesy skłaniają do pomocy w obaleniu władz Iranu.

Zdaniem eksperta, decyzja Trumpa dla USA może się okazać wręcz szkodliwa. - W długim terminie może się okazać, że Amerykanie abdykują z globalnego przywództwa. Amerykanie płacili najwięcej za ten system międzynarodowy, ale mieli w nim uprzywilejowaną rolę. Hegemon płaci za globalne dobra publiczne, dostarczanie pomocy. Stabilizowanie w ten sposób różnych regionów na świecie jest kosztem dla przywódcy światowego. Jeśli Amerykanie chcą zrezygnować z tej roli, to rezygnują z roli przywódcy światowego, długofalowo to się im nie przysłuży, to stworzy miejsce dla Chin, którym mniejsze środki pozwolą na zwiększenie swojej roli. Czy dla Rosji, Turcji, krajów arabskich, to miejsce nie będzie puste – przekonuje Kugiel.

Wnioski jednak są dość pesymistyczne, bo rezygnacja USA z walki ze zmianami klimatycznymi czy promocji dobrych rzadów może wywołać wręcz efekt domina, gdy inne kraje mogą stwierdzić, że one również nie chcą płacić za pomoc.