W sytuacji większej liczby zobowiązań, zarządzanie domowym budżetem może stać się bardziej skomplikowane. Nawet jeśli wysokość poszczególnych rat nie jest bardzo wysoka, ich suma może stanowić znaczące obciążenie dla miesięcznych finansów. Dodatkowo kilka zobowiązań w różnych bankach oznacza więcej formalności i większe ryzyko pomyłki przy spłacie. Pożyczka Konsolidacyjna od banku Citi Handlowy pozwala połączyć kilka form zobowiązań w jeden kredyt i spłacać go w formie jednej raty miesięcznie.

Pożyczka Konsolidacyjna w banku Citi Handlowy. Oto powody, dla których wybierają ją nasi klienci

Rosnące koszty życia i zmieniająca się sytuacja finansowa sprawiają, że wiele gospodarstw domowych szuka sposobów na lepsze zarządzanie budżetem. Konsolidacja kredytów jest jednym z narzędzi, które może w tym pomóc.

Pożyczka Konsolidacyjna to produkt finansowy, który umożliwia połączenie kilku dotychczasowych zobowiązań w jeden nowy kredyt. Bank udzielający konsolidacji spłaca zadłużenie klienta w innych instytucjach finansowych, a następnie ustala jeden harmonogram spłaty nowej pożyczki.

Dla klienta oznacza to przede wszystkim uproszczenie sytuacji finansowej. Zamiast kilku rat i kilku terminów płatności pojawia się jedna rata oraz jeden kredytodawca. Dzięki temu łatwiej kontrolować zobowiązania i planować wydatki w budżecie domowym.

Konsolidacja może również pomóc w dopasowaniu wysokości raty do aktualnych możliwości finansowych. Wydłużenie okresu spłaty pozwala często zmniejszyć miesięczne obciążenie budżetu, co może poprawić płynność finansową gospodarstwa domowego.

Dodatkową korzyścią jest także większa przejrzystość finansów domowych. Kiedy wszystkie zobowiązania są połączone w jeden kredyt, łatwiej ocenić rzeczywisty poziom zadłużenia i planować kolejne wydatki.

Łącznie zobowiązań do wartości nawet 150 tys. To jednak nie wszystko

Oferta Pożyczki Konsolidacyjnej w Citi Handlowym została przygotowana z myślą o osobach, które chcą przenieść swoje zobowiązania z innych banków i uporządkować sposób ich spłaty.

W ramach tej oferty można skonsolidować zobowiązania o łącznej wartości nawet do 150 tys. zł. Okres spłaty może wynosić do 10 lat, co daje możliwość dopasowania wysokości raty do indywidualnych możliwości finansowych.

Minimalna kwota zobowiązań z innych banków objętych konsolidacją wynosi 20 tys. zł. Oznacza to, że oferta jest skierowana przede wszystkim do osób posiadających kilka kredytów lub większe zadłużenie w różnych instytucjach finansowych.

Jedną z ważnych zalet jest również możliwość przejścia wielu formalności bez wychodzenia z domu. Wniosek o pożyczkę można złożyć przez internet lub telefonicznie, a podpisanie umowy może odbyć się z udziałem kuriera.

Jakie zobowiązania można połączyć w ramach konsolidacji?

Pożyczka Konsolidacyjna daje możliwość połączenia różnych rodzajów zobowiązań finansowych. Dzięki temu kilka produktów kredytowych może zostać zastąpionych jednym kredytem i jedną miesięczną ratą. W ramach Pożyczki Konsolidacyjnej od Citi Handlowego najczęściej konsolidowane są między innymi kredyty gotówkowe, zadłużenie na kartach kredytowych, limity kredytowe w rachunku, ale też inne zobowiązania finansowe.

Po przeprowadzeniu konsolidacji dotychczasowe zobowiązania zostają spłacone przez bank udzielający nowej pożyczki. Klient spłaca następnie jedną ratę zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Możliwość uzyskania dodatkowych środków

W wielu przypadkach Pożyczka Konsolidacyjna od Citi Handlowego może obejmować nie tylko spłatę dotychczasowych zobowiązań, ale także dodatkową gotówkę dla klienta. Środki te można przeznaczyć na dowolny cel.

Może to być na przykład remont mieszkania, zakup sprzętu domowego, wyjazd wakacyjny lub inne wydatki wymagające większego budżetu. Dzięki temu konsolidacja pozwala jednocześnie uporządkować finanse i zdobyć dodatkowe środki na realizację planów. Wysokość dodatkowej kwoty zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej oraz warunków ustalonych przez bank.

Jak możesz ubiegać się o taką pożyczkę?

Proces wnioskowania o Pożyczkę Konsolidacyjną w Citi Handlowym jest stosunkowo prosty i przejrzysty. W wielu przypadkach można przejść go w dużej mierze zdalnie.

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza kontaktowego lub pozostawienie zgłoszenia na stronie internetowej banku. Następnie doradca kontaktuje się z klientem i przedstawia szczegóły oferty.

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku kredytowego oraz przekazanie informacji dotyczących dotychczasowych zobowiązań. Na tej podstawie bank analizuje zdolność kredytową i przygotowuje propozycję konsolidacji.

Po pozytywnej decyzji kredytowej następuje podpisanie umowy. Następnie bank spłaca zobowiązania objęte konsolidacją, a klient zaczyna spłacać jedną ratę nowej pożyczki.

Pożyczka Konsolidacyjna w Citi Handlowym to porządek w finansach i większy komfort

Pożyczka Konsolidacyjna od Citi Handlowego to wprowadzenie większego porządku do domowego budżetu. Jedna rata oznacza mniej przelewów, mniej terminów do zapamiętania i większą przejrzystość finansów.

Dla wielu osób oznacza to również większy komfort psychiczny. Jasny harmonogram spłat i uporządkowana struktura zobowiązań pozwalają skupić się na planowaniu przyszłych wydatków i realizowaniu kolejnych celów finansowych.

Pożyczka Konsolidacyjna to rozwiązanie, które pozwala połączyć kilka zobowiązań finansowych w jeden kredyt z jedną miesięczną ratą. Dzięki temu można uprościć zarządzanie finansami i uporządkować domowy budżet. Dobrze zaplanowana konsolidacja może pomóc w odzyskaniu kontroli nad finansami i zwiększyć komfort zarządzania budżetem w codziennym życiu.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Konsolidacyjnej. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,06%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 77 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 98 614,20 zł, oprocentowanie zmienne 7,77%, całkowity koszt pożyczki 21 614,20 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 21 614,20 zł, opłata miesięczna 0,00 zł). Pożyczkę gotówkową wypłaciliśmy w całości 26 Lutego 2026 r. i będzie spłacana do 26 dnia każdego miesiąca w 79 ratach, w tym 78 miesięcznych równych rat w wysokości 1 248,00 zł oraz ostatnia rata wyrównująca 1 270,20 zł. Kalkulację przeprowadziliśmy 26 Lutego 2026 r. na reprezentatywnym przykładzie.

