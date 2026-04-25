Unia Europejska poinformowała, że Narodowy Bank Białorusi planuje wprowadzenie białoruskiego rubla cyfrowego. W dokumencie wskazano, że choć „projekt jest wciąż w fazie przygotowawczej”, to „rubel cyfrowy ma w szczególności na celu stworzenie systemu płatności, który ochroni obywateli Białorusi przed skutkami restrykcji”. W związku z tym UE nałożyła sankcje na cyfrowego rubla. Wejdą one w życie 24 maja, zgodnie z oficjalnie opublikowanym dokumentem Rady UE.

Hub kryptowalutowy Łukaszenki i 26 walut cyfrowych

Tymczasem białoruskie władze uruchomiły pełnoprawne centrum kryptowalutowe. Wskazano 26 kryptowalut oraz szeroki zakres transakcji, które będą mogły obsługiwać banki kryptowalutowe. Poinformował o tym Aleksandr Jegorow, pierwszy wiceprezes Narodowego Banku Białorusi. Bank przygotował pakiet przepisów do dekretu „O bankach kryptowalutowych”.

Jegorow sprecyzował, że lista obejmuje najpopularniejsze kryptowaluty: Bitcoina, Ethereum, TON, Solanę oraz stablecoiny. Banki kryptowalutowe będą mogły oferować depozyty kryptowalutowe, pożyczki, finansowanie zabezpieczone kryptowalutami, staking, przelewy między osobami fizycznymi i prawnymi, emisję tokenów, a także wymianę i przechowywanie kryptowalut.

Jak podkreśla The Moscow Times, utworzenie hubu kryptowalutowego jest próbą omijania sankcji. Banki mogą stać się alternatywnym kanałem płatności w warunkach ograniczeń nałożonych przez Zachód. Znaczna część białoruskiego sektora bankowego – w tym duże banki państwowe i podmioty zależne rosyjskich instytucji kredytowych – jest objęta sankcjami i ma ograniczony dostęp do zagranicznych rynków.

Gospodarka Białorusi pod presją sankcji

Jesienią 2025 roku Aleksander Łukaszenko przyznał, że sankcje poważnie wpłynęły na gospodarkę i płatności międzynarodowe. Na początku 2026 roku podpisał dekret powołujący organizacje, które mogą łączyć transakcje aktywami cyfrowymi z tradycyjnymi usługami bankowymi. Jednocześnie apelował o zwiększenie wykorzystania kryptowalut w handlu zagranicznym.

Pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna mogła przyspieszyć decyzję o uruchomieniu hubu. Plan wzrostu PKB na 2025 rok nie został zrealizowany – zamiast oczekiwanych 4,1 proc., gospodarka wzrosła o 1,6 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Inflacja osiągnęła 6,8 proc. Są to dane oficjalne, których wiarygodność jest trudna do niezależnej weryfikacji. Według informacji niezależnych źródeł sytuacja gospodarcza kraju może być znacznie gorsza, zwłaszcza przy malejącym wsparciu ze strony Rosji.