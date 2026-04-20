Opera NGO SFIO w likwidacji, Optimum FIO w likwidacji z wydzielonym subfunduszem, Opera SFIO w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami, Opera FIO w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami, Novo FIO w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami oraz Opera Za 3 Grosze FIZ w likwidacji (łącznie „Oferujący”) oferują do sprzedaży łącznie 1 243 991 akcji zwykłych na okaziciela (ISIN: PLLUG0000010) o wartości nominalnej 0,25 zł każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 310 997,75 zł („Akcje”) spółki „LUG” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 287791, NIP: 9291672920, REGON: 080201644, zwaną dalej „Emitentem”. Akcje Emitenta wprowadzone są do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Oferta publiczna przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), kierowanej wyłącznie do nieoznaczonego adresata zaklasyfikowanego jako inwestor kwalifikowany w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE(„Rozporządzenie Prospektowe”).

Oferta publiczna prowadzone jest w okresie od 15 kwietnia do 31 maja 2026 r.

Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi warunków, zasad prowadzenia oferty publicznej można zapoznać się na stronie internetowej: https://klienci-funduszu.pl/opera/aktualnosci-opera

Oferta Publiczna jest wyłączona z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 a Rozporządzenia Prospektowego oraz memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ust 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i reklamowy. Stanowi wyłącznie zaproszenie do zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferty i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

