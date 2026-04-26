Magyar kontra oligarchowie. Zapowiada zamrażanie kont i zakaz wyjazdów
„Oligarchowie Orbána transferują aktywa o wartości dziesiątek miliardów forintów z kraju do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Urugwaju, Stanów Zjednoczonych i innych odległych krajów” – powiedział polityk (cytowany przez Bloomberga).
Czytaj więcej
W ten sposób były ślusarz Lőrinc Mészáros, przyjaciel Orbána z dzieciństwa, który stał się najbogatszym człowiekiem na Węgrzech, częściowo dzięki kontraktom rządowym, miał – według Magyara – przenieść się do Dubaju.
Forbes szacuje majątek netto Mészárosa na 4,9 miliarda dolarów. Według amerykańskich mediów firma instalacyjna Mészáros & Mészáros stała się ważnym graczem na rynku budowlanym dzięki kontraktom rządowym.
Czytaj więcej
Według Pétera Magyara Węgierska Narodowa Administracja Podatkowa i Celna (NAV) podejrzewa przedsiębiorców powiązanych z Antalem Rogánem, szefem sztabu Viktora Orbána, o próbę prania brudnych pieniędzy. Ponadto przedsiębiorcy powiązani z ustępującym rządem zaczęli w pośpiechu sprzedawać węgierskie gazety, rozgłośnie radiowe i telewizyjne po obniżonych cenach.
„Wzywam kierownictwo NAV do natychmiastowego zamrożenia skradzionych funduszy” – powiedział Péter Magyar w przesłaniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Zwrócił się do prokuratora generalnego i szefa policji Węgier z prośbą o zatrzymanie sprawców i „zapobieżenie ich ucieczce” do krajów, w których ekstradycja jest niemożliwa.
Przyszły premier zwrócił się też do prokuratora generalnego Węgier, komendanta policji i szefa urzędu skarbowego o „zatrzymanie przestępców, którzy skrzywdzili Węgrów” i spowodowali „miliardowe straty”, tak aby uniemożliwić im „wywiezienie łupu za granicę”.
Czytaj więcej
Magyar ostrzegł inwestorów, aby unikali kupowania aktywów sprzedawanych przez osoby związane z partią Fidesz. Transakcje te mają zostać objęte przyszłymi audytami w ramach działań mających na celu odzyskanie majątku.
Bogaci przedsiębiorcy muszą się więc spieszyć. Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w połowie kwietnia, partia opozycyjna Pétera Magyara zdobyła 141 ze 199 miejsc w parlamencie. Lider Tiszy obejmie urząd premiera 9 maja i, mając bezwzględną większość, będzie mógł przeprowadzić każdą reformę i każdą zmianę personalną. Już wezwał prezydenta i innych wysokich rangą urzędników mianowanych przez poprzedni rząd do dobrowolnego ustąpienia do 31 maja; w przeciwnym razie zostaną oni zmuszeni do odejścia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas