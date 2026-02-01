Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kontrowersje towarzyszą powołaniu Rady Pokoju?

Rada Pokoju, nowa organizacja międzynarodowa, została formalnie powołana w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W uroczystości jej powołania wziął udział prezydent Karol Nawrocki, który został zaproszony przez Donalda Trumpa do udziału w Radzie, ale nie wszedł do grona jej członków założycieli. Przed powołaniem Rady Pokoju premier Donald Tusk przypomniał, że w Polsce decyzję o przystąpieniu kraju do organizacji międzynarodowych podejmuje rząd, a następnie ratyfikuje je parlament. Tusk zasygnalizował, że w Sejmie może odbyć się debata na temat ewentualnego uczestnictwa w Radzie Pokoju.

Jakie kontrowersje towarzyszą powołanej w Davos Radzie Pokoju?

Rada Pokoju powstała w ramach realizacji porozumienia pokojowego przygotowanego przez administrację USA dla Izraela i Hamasu. Pierwotnie jej rolą miało być nadzorowanie wdrażania w życie tego porozumienia oraz odbudowy zniszczonej dwuletnim konfliktem Izraela z Hamasem Strefy Gazy. Do realizacji tego zadania Rada Pokoju otrzymała roczny mandat od Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Kto podpisał dokument powołujący Radę Pokoju?

Stany Zjednoczone – prezydent Donald Trump

Argentyna - prezydent Javier Milei

Armenia - premier Nikol Paszynian

Azerbejdżan - prezydent Ilham Alijew

Bahrajn - szejk Isa bin Salman Al Chalifa

Bułgaria - premier Rosen Żeliazkow

Węgry - premier Viktor Orbán

Indonezja - prezydent Prabowo Subianto

Jordania - wicepremier Ayman Safadi

Kazachstan - prezydent Kassym-Żomart Tokajew

Kosowo - prezydent Vjosa Osmani

Mongolia - premier Gombojawyn Zandanszatar

Maroko - minister spraw zagranicznych Nasser Bourita

Pakistan - premier Shehbaz Sharif

Paragwaj - prezydent Santiago Peña

Katar - premier szejk Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani

Arabia Saudyjska - minister spraw zagranicznych Faisal bin Farhan Al-Saud

Turcja - minister spraw zagranicznych Hakan Fidan

Zjednoczone Emiraty Arabskie - przewodniczący Urzędu ds. Spraw Wykonawczych Khaldoon Al Mubarak

Uzbekistan - prezydent Szawkat Miromonowicz Mirzijojew

Z wypowiedzi Donalda Trumpa, który zgodnie ze statutem nowej organizacji stanął na czele Rady, wynika jednak, że w przyszłości Rada Pokoju mogłaby zajmować się również rozwiązywaniem innych konfliktów. Takie sugestie budzą obawy, że Rada Pokoju może stanowić konkurencję dla ONZ i jej Rady Bezpieczeństwa – zwłaszcza, że Trump wyraża się krytycznie o roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w rozwiązywaniu konfliktów, podkreślając jednocześnie, że sam zdołał już zakończyć osiem wojen.