Z tego artykułu dowiesz się: Czemu partie decydują się ostatnio na zmianę swojej identyfikacji wizualnej?

Jak zmieniały się podejścia do znaków graficznych w polskiej polityce na przestrzeni ostatnich dekad?

W jaki sposób współczesne partie podchodzą do testowania i wdrażania nowych elementów wizerunkowych?

W sobotę 7 marca w hali Sokoła w Krakowie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, której najważniejszym punktem było ogłoszenie kandydata na premiera. – W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, musimy tworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest profesor Przemysław Czarnek – ogłosił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Mam być maszynistą w tym pociągu. Ale kierownikiem pociągu jest i będzie pan prezes Jarosław Kaczyński. W tym pociągu szybkich prędkości, który będzie jechał po zwycięstwo dla Polski! – odpowiedział kandydat na premiera.

Jego prezentacja była dużym wydarzeniem medialnym, bo kandydata do końca trzymano w tajemnicy. Jednak 7 marca Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało coś jeszcze – nowe partyjne logo.