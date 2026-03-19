W Rosji Władimira Putina kwitnie kult Józefa Stalina
Thomas Urban: Wołyń, zbrodnie banderowców, ekshumacje, bolesne, stare rany. Ta narracja jest ciągle powtarzana, zatem widać że to leży w interesie Rosji. Jako obserwator rozumiem ból polskiej strony, ale myślę też, że teraz jest wojna i problematyczne może być to, gdy politycy stawiają warunek, iż „macie załatwiać ten bolesny temat, a być może dzięki temu wtedy wam pomożemy”. Tak to jest odbierane w Niemczech.
Tak, ale to jest chybiona narracja, bo nie przekłada się na praktykę polityczną. Nie ma żadnej ważnej partii, która stawia taki postulat. Ale np. eks-prezydent Dmitrij Miedwiediew ciągle ten argument powtarza. Podobnie kierowane są przekazy do AfD w Niemczech, gdzie przypomina się, że to Rosja może pomóc odzyskać Pomorze, Śląsk, a nawet zaakceptować wspólne zarządzanie w Królewcu. Zatem ten przekaz jest modyfikowany, kierowany do konkretnych grup społecznych.
Mamy do czynienia z ważnym momentem, szczególnie w Polsce, chociaż w Niemczech to też jest widoczne. Być może to jest skutkiem opóźnionej reakcji politycznej.
Najpierw wszyscy chcieli pomagać i Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, albo do Niemiec, mieli różne przywileje, np. pracowali, nie płacąc podatków, mieli ubezpieczenie, korzystali z bezpłatnej komunikacji. Ale chyba nikt nie przewidział, że ta wojna tak długo potrwa i że będzie miała tak duży wpływ na rynek pracy, szczególnie w Polsce. Zatrudnianie ukraińskich kobiet jest tańsze dla polskich pracodawców, zatem reakcje niektórych środowisk można logicznie wytłumaczyć. Ale polityka państwa powinna nadążać za tymi nastrojami i zmieniać prawo tak, aby wyrównywać szanse i wszystkich traktować w jednakowy sposób. To stopniowo się zmienia w Polsce.
Z drugiej strony chyba każdy pracodawca, zarówno w Polsce, jak i Niemczech, rozumie, że gospodarka potrzebuje dodatkowej siły roboczej. Myślę, że ten problem zostanie zniwelowany, gdy będzie prowadzona pragmatyczna polityka państwa.
Tak samo powinno się podchodzić do polityki historycznej. Wszystko zależy od akcentów, które będzie stawiała elita polityczna. Dla mnie jako obserwatora jest oczywiste, że silna, suwerenna i demokratyczna Ukraina leży w interesie polskiej racji stanu. Z drugiej strony słaba, z marionetkowym rządem zależnym od Moskwy byłaby koszmarem dla Polski. Wiele zależy od tego, czy elita polityczna myśli w sposób odpowiedzialny o przyszłości, zdając sobie sprawę, że przeszłość jest bolesna.
To jest skierowane do społeczeństwa rosyjskiego. Aparat propagandowy Putina zdaje sobie sprawę, że to nie zadziała ani w Niemczech, ani w krajach skandynawskich, biorąc pod uwagę, że prezydent Ukrainy pochodzi z rodziny żydowskiej, której część zginęła podczas Holokaustu. To jest nawiązanie do wielkiej pozytywnej narracji historycznej, czyli zwycięstwa w II wojnie światowej z niemieckim faszyzmem.
Tak. Trzeba dodać, że jeszcze dwanaście lat temu w Niemczech funkcjonowała narracja o ukraińskich banderowcach, nazistach. W czasie, gdy Rosja pod fałszywą flagą dokonywała inwazji na Donbas i Krym. Ale to się zmieniło, gdy prezydentem został Wołodymyr Zełenski.
Bo to nie pasuje do narracji, że Związek Sowiecki, a w koncepcji putinowskiej elity historycznej Rosji, bo ona jest jej spadkobiercą, mógł popełnić tyle błędów. Ich zdaniem, i owszem w Katyniu mieliśmy do czynienia z ofiarami polskimi, ale to był margines. Oni uważają, że największą liczbę ofiar w tamtym miejscu stanowią Rosjanie. Nawet patriarcha Cyryl mówi, że Katyń to jest Golgota narodu rosyjskiego.
Twierdzą, że tam leży ogromna liczba ofiar rosyjskich, bowiem las katyński był miejscem egzekucji od czasów wojny domowej, to znaczy od początku lat 20. XX w. I prawdopodobnie znajdują się tam ofiary czekistów. Groby te nie zostały jeszcze odkryte.
Związek Sowiecki w czasie Stalina, szczególnie po wojnie, był potęgą. Putin mówi, że największą katastrofą XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego. To wskazuje, że marzy on o odbudowaniu imperium.
Na pewno, bo tak jak Stalin zniszczył nazistów, tak dzisiaj Putin chce zniszczyć „ukraińskich nazistów”. To kontynuacja tego samego stalinowskiego modelu myślenia, uzasadnienie dla prowadzonej wojny.
Ale za to przebija się putinowska narracja, że każdy, kto mówi po rosyjsku, jest Rosjaninem. Fakty zaprzeczają tej tezie: w ostatnich wolnych wyborach do parlamentu Krymu w Symferopolu w 2010 r. partia, która opowiadała się za przyłączeniem półwyspu do Federacji Rosyjskiej, uzyskała zaledwie 4 proc. głosów, a w Donbasie podobne ugrupowania nigdy nie zdobyły w wyborach więcej niż 15 proc. Mimo to twierdzenie Putina, że każdy, kto mówi po rosyjsku, jest Rosjaninem, spotkało się z oddźwiękiem zarówno w Niemczech, jak i w Stanach Zjednoczonych, w tym duchu nawet wypowiedział się prezydent Donald Trump. Podczas różnych dyskusji zbijam ten argument, dając przykład Austrii czy Szwajcarii, gdzie większość ludności mówi po niemiecku, ale oczywiście nie są oni Niemcami.
Bucza nie, bowiem tam dokonano zbrodni na zwykłych mieszkańcach tego miasteczka. Ale generalnie decyzja, aby dokonać zbrodni, musiała zapaść na najwyższym szczeblu władzy państwowej Rosji, stamtąd przyszło zielone światło do dowódców wojskowych.
W zderzeniu z tą zbrodnią nie funkcjonuje już narracja powtarzana przez Putina, że Ukraińcy są Rosjanami, ich braćmi, którzy trochę się pogubili i dają się manipulować przez Zachód. No bo jak to pogodzić z faktem, że tych swoich braci bombardują i dokonują na nich zbrodni?
Tak, ale też różne, wydaje się, sprzeczne narracje są kierowane do poszczególnych grup społecznych. Ta o nazistach na użytek wewnętrzny.
Na początku pełnoskalowej wojny wierzył, że wojna potrwa kilka dni, a żołnierze zostaną powitani chlebem i z kwiatami. Jak na przykład wojska niemieckie zostały przywitane w Czechach w regionach, w których mieszkali Niemcy sudeccy.
19 marca o godzinie 18 odbędzie się drugie spotkanie z cyklu „Berlin w Warszawie” w Instytucie Pileckiego przy ul. Siennej 82 w Warszawie, zatytułowane: „Zadośćuczynienie, odszkodowania, reparacje: co jest realne, co jest symboliczne?” W panelu wezmą udział znawcy tematyki polsko-niemieckiej, naukowcy oraz dziennikarze: Thomas Urban, prof. Jan C. Behrends, dr Ursula Töller, Manuel Sarrazin, prof. Marek Cichocki, Kaja Puto, prof. Stanisław Żerko. Spotkanie poprowadzi kuratorka cyklu dr Aleksandra Burdziej.
„Rzeczpospolita” ma patronat nad wydarzeniem.
