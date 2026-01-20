Z tego artykułu się dowiesz: Jakie będą nowe zasady ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski?

Jak zmienią się zasady dostępu do świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy?

Na jakich zasadach obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z pomocy społecznej w Polsce?

Co zmieni się w edukacji dla dzieci uchodźców z Ukrainy?

Kto będzie uprawniony do nowego systemu zakwaterowania i jakie będą jego zasady?

Przyjęta ustawa wygasza rozwiązania zawarte w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którą rząd PiS (także głosami ówczesnej opozycji) uchwalił w marcu 2022 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przygotowało nowe przepisy, zwraca uwagę, że specustawa z 2022 r. była odpowiedzią na masowy napływ uchodźców z Ukrainy wskutek agresji Rosji na ten kraj. Tymczasem obecnie, po blisko czterech latach sytuacja uległa stabilizacji – większość dorosłych obywateli Ukrainy pracuje, ich dzieci uczęszczają do polskich szkół.

Jakie będą nowe zasady ochrony tymczasowej dla uchodźców z Ukrainy

Rząd nie chce przede wszystkim przedłużać dotychczasowych zasad ochrony tymczasowej dla uchodźców z Ukrainy. Po 4 marca dla obcokrajowców przyjeżdżających do naszego kraju korzystanie z takiej ochrony będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem złożenia w ciągu 30 dni od przybycia do Polski wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR. Brak takiego wniosku będzie równoznaczny z rezygnacją z ochrony czasowej. Jak wyjaśnia MSWiA, uchodźcy z Ukrainy, którzy posiadają nr PESEL ze statusem UKR, po 4 marca 2026 r. staną się beneficjentami ochrony czasowej w rozumieniu nowego systemu. Jednak ci, którzy mieli nadany PESEL jedynie poprzez oświadczenie, będą musieli potwierdzić tożsamość w gminie na podstawie ważnego dokumentu podróży. W przeciwnym razie po 31 sierpnia utracą ochronę czasową.

Jednocześnie resort wskazuje, iż nowe przepisy utrzymują kluczowe udogodnienia, tj.: PESEL UKR jako potwierdzenie legalnego pobytu, elektroniczny dokument Diia.pl. Dodatkowo projekt zakłada dostęp do aplikacji mObywatel dla uchodźców, uproszczone zasady podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej.