Spadek stosowania tymczasowego aresztowania wyhamował. Prokuratorzy rzadziej domagają się aresztu

Z najnowszych danych Prokuratury Krajowej wynika, że w ostatnim roku liczba tymczasowych aresztowań w postępowaniach przygotowawczych spadła, ale nieznacznie. W 2025 r. sądy zastosowały ten środek zapobiegawczy na etapie śledztwa wobec 17 tys. 933 osób, podczas gdy w 2024 r. były to 18 tys. 203 osoby. Oznacza to, że liczba tymczasowo aresztowanych zmniejszyła się w ciągu ostatniego roku o 270 osób, czyli o 1,5 proc.

Co istotne, z tych blisko 18 tys. osób, wobec których sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie, do aresztu śledczego trafiło 13 tys. 327 osób. Skąd ta różnica? Część z tych decyzji aresztowych dotyczy bowiem listów gończych i aresztów warunkowych, w konsekwencji których osoby te nie były ostatecznie osadzane w aresztach śledczych.

Pozytywnym sygnałem może być nieznaczny, ale stały spadek tymczasowych aresztowań w Polsce w ostatnim czasie. W rekordowym 2023 r. było to ponad 20 tys. przypadków. Po zmianie rządu i władz prokuratury liczba ta spadła do 18,2 tys. w 2024 r. i do 17,9 tys. w ubiegłym roku.

Jak wynika ze statystyk, od dwóch lat prokuratorzy coraz rzadziej wnioskują o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W 2023 r. śledczy wystąpili o to do sądu 22,9 tys. razy, w 2024 r. było to 20,1 tys., a w 2025 r. – 19 tys. 796. W ciągu ostatniego roku liczba wniosków o tymczasowy areszt spadła zatem o 340, czyli o 1,7 proc.

Nie zmieniła się za to niezwykle wysoka skuteczność żądań prokuratorów o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W 2025 r. i w 2024 r. 90 proc. wniosków prokuratorów o ten środek zapobiegawczy było uwzględnianych przez sądy. Oznacza to, że w 9 na 10 przypadków sędziowie zgadzali się na tymczasowy areszt.