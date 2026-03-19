Liczba tymczasowych aresztowań nadal spada. Ale w 2025 r. przybyło długich aresztów

O 1,5 proc. spadła w ubiegłym roku liczba tymczasowych aresztowań w śledztwach prokuratorskich. Oznacza to, że prawie 300 osób mniej niż rok wcześniej zostało pozbawionych wolności bez wyroku. Prokuratorzy nieco rzadziej wnioskowali też o zastosowanie tego środka. Nadal jednak setki osób siedzą w areszcie śledczym latami.

Publikacja: 19.03.2026 06:19

Mateusz Mikowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak kształtuje się liczba tymczasowych aresztowań oraz wniosków o ich zastosowanie w ostatnim czasie?
  • Czy skuteczność sądowego uwzględniania wniosków prokuratorów o zastosowanie tymczasowego aresztowania uległa zmianie?
  • Jakie tendencje charakteryzują kwestię długotrwałych tymczasowych aresztowań w Polsce?
  • Jaki był rezultat ostatniej próby reformy procedury karnej, mającej ograniczyć stosowanie tymczasowego aresztowania?
  • Jak Polska plasuje się w Europie pod względem intensywności stosowania tymczasowego aresztowania?
  • Jakie realne koszty ponosi Skarb Państwa w związku ze stosowaniem tymczasowego aresztowania?

Troską o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność walki z najgroźniejszą przestępczością prezydent Karol Nawrocki uzasadnia swoje ostatnie – już 29 – weto. Tym razem lokator Pałacu Namiestnikowskiego wyrzucił do kosza obszerną reformę procedury karnej, która oprócz modyfikacji definicji podejrzanego, uniemożliwienia wykorzystywania w postępowaniu karnym dowodów zdobytych w drodze przestępstwa, czy okrojenia niektórych uprawnień śledczych miała skłonić sądy do bardziej roztropnego sięgania po tymczasowy areszt.

Przewidywała ona m.in. modyfikację przesłanki surowości kary jako szczególnej przesłanki do stosowania tymczasowego aresztowania. Podniesiono w niej z 8 lat do 10 lat więzienia granicę zagrożenia karą za przestępstwo, która uzasadnia stosowanie tego środka zapobiegawczego. Ograniczono też do 12 miesięcy możliwość stosowania aresztu na podstawie tej przesłanki, a tymczasowe aresztowanie nie byłoby możliwe, jeśli przestępstwo zagrożone byłoby karą poniżej roku więzienia.

Co prawda zmiany te były dość zachowawcze i część komentatorów czuła niedosyt, to jednak była to pierwsza od lat odpowiedź na apele ekspertów o pilne zmiany i ograniczenie nadmiernego stosowania w Polsce tymczasowego aresztowania. Potrzebę zmian zdają się potwierdzać statystyki.

Spadek stosowania tymczasowego aresztowania wyhamował. Prokuratorzy rzadziej domagają się aresztu

Z najnowszych danych Prokuratury Krajowej wynika, że w ostatnim roku liczba tymczasowych aresztowań w postępowaniach przygotowawczych spadła, ale nieznacznie. W 2025 r. sądy zastosowały ten środek zapobiegawczy na etapie śledztwa wobec 17 tys. 933 osób, podczas gdy w 2024 r. były to 18 tys. 203 osoby. Oznacza to, że liczba tymczasowo aresztowanych zmniejszyła się w ciągu ostatniego roku o 270 osób, czyli o 1,5 proc.

Co istotne, z tych blisko 18 tys. osób, wobec których sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie, do aresztu śledczego trafiło 13 tys. 327 osób. Skąd ta różnica? Część z tych decyzji aresztowych dotyczy bowiem listów gończych i aresztów warunkowych, w konsekwencji których osoby te nie były ostatecznie osadzane w aresztach śledczych.

Pozytywnym sygnałem może być nieznaczny, ale stały spadek tymczasowych aresztowań w Polsce w ostatnim czasie. W rekordowym 2023 r. było to ponad 20 tys. przypadków. Po zmianie rządu i władz prokuratury liczba ta spadła do 18,2 tys. w 2024 r. i do 17,9 tys. w ubiegłym roku.

Jak wynika ze statystyk, od dwóch lat prokuratorzy coraz rzadziej wnioskują o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W 2023 r. śledczy wystąpili o to do sądu 22,9 tys. razy, w 2024 r. było to 20,1 tys., a w 2025 r. – 19 tys. 796. W ciągu ostatniego roku liczba wniosków o tymczasowy areszt spadła zatem o 340, czyli o 1,7 proc.

Nie zmieniła się za to niezwykle wysoka skuteczność żądań prokuratorów o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W 2025 r. i w 2024 r. 90 proc. wniosków prokuratorów o ten środek zapobiegawczy było uwzględnianych przez sądy. Oznacza to, że w 9 na 10 przypadków sędziowie zgadzali się na tymczasowy areszt.

Niestety nadal mamy do czynienia z długotrwałymi tymczasowymi aresztowaniami trwającymi nawet kilka lat. Z danych prokuratury wynika, że na koniec 2025 r. 162 osoby siedziały w areszcie śledczym od ponad roku do dwóch lat, a 23 kolejne przebywały tam powyżej dwóch lat, i to przed skierowaniem sprawy do sądu. Kolejne 523 osoby – jak wynika z danych resortu sprawiedliwości – tkwiły w areszcie dłużej niż dwa lata już po rozpoczęciu procesu sądowego. W rezultacie liczba najdłużej stosowanych aresztów wzrosła w ostatnim roku. 

13327

osób trafiło do aresztu śledczego w 2025 r. przed skierowaniem sprawy do sądu

15338

osób trafiło do aresztu śledczego w 2023 r. przed skierowaniem sprawy do sądu

Nadal nadużywamy tymczasowego aresztowania. Zmorą systemu długotrwałe areszty

– Te dane to dobra wiadomość o tyle, że liczba tymczasowych aresztowań i wniosków prokuratorskich w tej sprawie nie rośnie – komentuje Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Court Watch Polska.

– Jestem jednak zawiedziony i rozczarowany tym, że zmiany dotyczące stosowania tego środka zapobiegawczego są bardzo powolne. Wróciliśmy bowiem do poziomów osadzania ludzi w aresztach z 2017 r. i 2018 r., które może nie są rekordowe, ale nadal są bardzo wysokie. Zapowiedzi rządzących od dwóch lat wskazywały, że używanie tego środka zapobiegawczego będzie skutecznie i szybko redukowane, tak się jednak nie stało – mówi Pilitowski.

Podkreśla przy tym, że szczególnie niepokojące są utrzymujące się długotrwałe areszty. – To jest najbardziej dotkliwa sytuacja. Nadal jest bowiem ponad pół tysiąca osób, które oczekują na prawomocny wyrok w aresztach śledczych po kilka lat. Niestety pod tym względem jest coraz gorzej, liczba długotrwale osadzonych w aresztach śledczych nie maleje, a rośnie. Może to oznaczać, że spada tempo postępowań karnych – wskazuje ekspert.

Jego zdaniem tymczasowe aresztowanie jest nadal nadużywane w naszym kraju. Jak informuje, z badań fundacji Court Watch wynika, że tylko dwa kraje europejskie stosują ten środek intensywniej niż Polska. – Można sobie radzić ze zwalczaniem przestępczości sięgając po tymczasowe aresztowanie rzadziej i nie trzymając ludzi tak długo w aresztach śledczych. Przykładem jest chociażby Rumunia. Problem leży jednak w pewnej kulturze i tradycji naszego wymiaru sprawiedliwości. Aresztowanie daje bowiem poczucie bezpieczeństwa zarówno społeczeństwu, jak i spokój ducha prokuratorowi – twierdzi Pilitowski.

Według prezesa Court Watch – eksperci i politycy powinni usiąść wspólnie do stołu i poszukać rozwiązań, które ograniczą wykorzystanie tymczasowych aresztowań bez wzbudzania obaw funkcjonariuszy organów ścigania. Nie wyklucza, że można byłoby to realizować pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. – Potrzebujemy wzajemnego szacunku dla różnych punktów widzenia tej problematyki, więcej merytorycznych argumentów, a mniej populizmu – konkluduje Pilitowski.

Swoistym skutkiem ubocznym masowego stosowania tymczasowego aresztowania są realne koszty dla Skarbu Państwa i to niemałe. Nadmierne stosowanie tego środka prowadzi do licznych sytuacji, w których osoba podejrzana zostaje niesłusznie pozbawiona wolności. To zaś daje podstawę do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W 2025 r. sądy zasądziły 10 mln 163 tys. zł z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. To kwota najwyższa w obecnej dekadzie. Rekordowe są też średnie sumy wypłacane ofiarom błędów sędziów i prokuratorów.

