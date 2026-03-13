Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Karol Nawrocki odmówił podpisania Ustawy z z dnia 27 lutego 2026 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1600). Jak stwierdził prezydencki rzecznik, decyzja o wecie nowelizacji procedury karnej została podjęta „z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością”. Co zawiera zawetowana ustawa?

Nowelizacja procesu karnego. Karol Nawrocki zdecydował o wecie

– Państwo musi gwarantować rzetelny proces, ale także chronić obywateli przed przestępczością. By to było możliwe i skuteczne prawo karne musi być jasne oraz precyzyjne, a tego w nowelizacji zabrakło – stwierdził Rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

Jak czytamy w komunikacie KPRP, przyjęcie w ustawie pojedynczych korzystnych rozwiązań nie jest wystarczającą przesłanką do jej podpisania. Zdaniem prezydenta, nowe przepisy mogłyby utrudniać prowadzenie postępowań karnych. To byłoby zaś sprzeczne z interesem obywateli oraz obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa.

Jak podkreśla Kancelaria Prezydenta RP, poważne uwagi do ustawy zgłaszane były przez środowiska prokuratorskie – wskazywano na wysokie ryzyko proceduralnego chaosu.