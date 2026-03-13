Warszawa, 12.02.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania z kierownictwem NSZZ "Solidarność"
Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Karol Nawrocki odmówił podpisania Ustawy z z dnia 27 lutego 2026 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1600). Jak stwierdził prezydencki rzecznik, decyzja o wecie nowelizacji procedury karnej została podjęta „z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością”. Co zawiera zawetowana ustawa?
Adwokaci żałują, że zmiany dotyczące tymczasowego aresztowania są zbyt zachowawcze, prokuratorzy narzekają na koszty, jakie wygeneruje nowelizacja,
– Państwo musi gwarantować rzetelny proces, ale także chronić obywateli przed przestępczością. By to było możliwe i skuteczne prawo karne musi być jasne oraz precyzyjne, a tego w nowelizacji zabrakło – stwierdził Rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Jak czytamy w komunikacie KPRP, przyjęcie w ustawie pojedynczych korzystnych rozwiązań nie jest wystarczającą przesłanką do jej podpisania. Zdaniem prezydenta, nowe przepisy mogłyby utrudniać prowadzenie postępowań karnych. To byłoby zaś sprzeczne z interesem obywateli oraz obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa.
Jak podkreśla Kancelaria Prezydenta RP, poważne uwagi do ustawy zgłaszane były przez środowiska prokuratorskie – wskazywano na wysokie ryzyko proceduralnego chaosu.
O kontrowersyjnej ustawie pisaliśmy już na łamach rp.pl. Projekt zakłada likwidację instytucji tzw. wiążącego sprzeciwu prokuratora, pojawiającej się przykładowo przy zmianie tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe (art. 257 § 3 k.p.k.), możliwości zastosowania listu żelaznego (art. 281 k.p.k.) czy wyłączenia jawności rozprawy (art. 360 § 2 k.p.k.). Ustawa przewiduje także wdrożenie unijnych dyrektyw: w zakresie prawa do obrony, dostępu do tłumacza, informacji o stanie sprawy czy domniemania niewinności.
Co ważne, projekt zakłada także zmianę definicji podejrzanego (art. 71 par. 1 k.p.k.).
Za podejrzanego uważa się osobę, co do której zebrane dowody dostatecznie uzasadniają podejrzenie popełnienia przez nią przestępstwa i wobec której podjęto czynność procesową ukierunkowaną na jej ściganie.
– Przesunięcie momentu uzyskania statusu podejrzanego będzie miało kluczowe znaczenie dla sytuacji osób objętych podejrzeniem popełnienia przestępstwa, które wprawdzie pozostają na wolności, lecz wobec których podejmowane są inne czynności zmierzające do ich ścigania (np. przeszukanie). Od tego momentu niedopuszczalne będzie traktowanie takiej osoby inaczej niż jako podejrzanego, a zatem naruszeniem jej praw procesowych będzie jej przesłuchanie w charakterze świadka – czytamy w uzasadnieniu zawetowanej ustawy.
Sprzeciw wobec nowelizacji zgłosili m.in. prokuratorzy ze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Wskazywali na wielomilionowe koszty, które ponosiłoby Państwo w wyniku konieczności zapewnienia osobie podejrzanej pełnomocnika o wiele szybciej, niż ma to miejsce obecnie. Ponadto, konsekwencją nowej definicji podejrzanego byłoby masowe podważanie czynności podjętych w postępowaniu przygotowawczym, z uwagi na niezapewnienie obrońcy od momentu podjęcia pierwszej czynności ukierunkowanej na ściganie.
– Problem będzie w szczególności w postępowaniach prowadzonych w formie dochodzenia przez policję. Przy tak ogólnej definicji podejrzanego, policjanci będą mieli problem z interpretacją przepisu. Spodziewam się zatem masowego kwestionowania legalności czynności wykonanych po zatrzymaniu – stwierdził prok. Jacek Skała, szef związku.
Wracający po trzech latach z emigracji mogą skorzystać z atrakcyjnego zwolnienia z podatku, zwanego ulgą na powr...
Nowa wersja procedowanego projektu nowelizacji ustawy planistycznej rozgrzała ekspertów prawa nieruchomości zani...
Od wtorku 10 marca rządowa aplikacja mObywatel jest bogatsza o dwa rozwiązania, które pozwalają szybko reagować...
Młodsi asystenci sędziego, łatwiejsze zakładanie stowarzyszeń i implementacja unijnej opcji, dotyczącej dyrektyw...
